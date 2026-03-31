鄭習會4月登場 藍黨團：提水救火兩岸關係

國民黨主席鄭麗文將赴陸舉行「鄭習會」，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，不必過度政治解讀，兩岸關係一直被某些人士添柴加火，總要有人提水去救火，「台灣沒事，亞洲就沒事」；中廣前董事長趙少康說，很多藍營選將忐忑不安，但若能讓北京承諾「台灣不獨立就不打台灣」，那就成功了。

台北市長蔣萬安說，他支持厚植國防、增強國防實力，兩岸交流須秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，持續透過對話，避免誤判、降低衝擊。國民黨台南市長參選人謝龍介說，除了「鄭習會」，他更引頸期盼「賴習會」，維護兩岸和平是台灣各政黨共同的責任，呼籲各政黨皆應做出同等貢獻。

「鄭習會」即將登場，賴清德總統昨未回應。記者胡經周／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，鄭麗文最大的考量應是兩岸和平，避免戰火衝突，這也是台灣主流民意，相信鄭會清楚向陸方表達台灣民眾真實的想法。國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說，交流總比交惡好，況且美國總統川普等國際領袖都要去與習近平會面，「難道這些人都是笨蛋、都跟獨裁靠攏嗎？」

「與其隔空交火，不如直接滅火。」林沛祥表示，大家都希望台灣的火不要燒起來，總要有人提水去救火；與其一天到晚檢討滅火器功效，倒不如有人願意去滅火，會直接降溫。

國民黨立委賴士葆說，他樂見鄭習會，對話總比對抗好，台灣應該是在準備國防力量的同時，也同時準備跟大陸談，交流一定有幫助。

趙少康指出，兩岸領導人會談，只要北京公開承諾「台灣不獨立就不打台灣」，將會是在「九二共識」後，再次重新定位兩岸關係，既可確保兩岸和平、台灣安全，還能讓民進黨的「台獨神主牌」打不出去，不能再用「抗中保台」那套騙選票，美國也沒什麼立場再唱和民進黨的台獨訴求，鄭麗文這趟訪問就不虛此行。希望北京要以務實態度面對兩岸形勢，鄭麗文若空手而返，就是對國民黨年底選舉的最大打擊。

民眾黨發言人張彤說，民眾黨對兩岸交流的立場始終如一，亦即秉持對等尊嚴，以溝通取代對立；台灣的民主自由法治是與陸方交流的底線，所有互動都必須在公開透明、符合台灣主權與安全的框架下進行。

藍營人士分析，距離年底大選還有一段時間，暫時對選情沒影響，主要還是觀察鄭麗文怎麼宣示台灣立場，以及與陸方有無具體交流成果；若是正面交流，就不會衝擊藍營選情。