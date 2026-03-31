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訪陸優先美國次要？ 鄭麗文：不是零和遊戲

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文宣布訪陸，被質疑與大陸互動列優先，與美國關係則擺為次要。鄭麗文昨天表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題。

鄭麗文指出，她希望兩岸不是零和遊戲，不再你死我活，可以雙贏，共榮共好，美中之間也是如此；她非常期待美中積極地建立友好關係，在台灣內部更是如此期待。

鄭麗文說，台灣內部不應該再非理性地對立下去，這絕對違背台灣人民的利益福祉與期待，希望政黨政治回歸理性，遵守發揮民主風範與精神，共同為台灣謀出路。

鄭麗文表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，中間不需要犧牲任何一邊的關係或利益，才能成就兩岸和平、才能維繫與美國堅實的友誼，「我看不出中間有矛盾」；美國的一中政策不支持台獨行之有年，非常清楚，希望兩岸不要發生戰爭，能展開對話也是美方的長期期盼。

鄭麗文 鄭習會

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