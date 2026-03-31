觀察站／鄭習會有可能下月10或11日 蕭旭岑、連勝武等訪團隨行

國民黨主席鄭麗文宣布將率團訪陸，時隔十年，國共領導人即將會晤，依行程推估，鄭麗文最有可能會晤中共總書記習近平的日期落在四月十日或十一日。談及此行期待，鄭麗文表示，兩岸現在兵凶戰危，她要開創不同氛圍。黨內也希望在兩岸緊繃僵局中，對比賴清德總統往衝突方向走，國民黨更有能力將主軸拉回和平。

此次隨行成員除三位副主席蕭旭岑、張榮恭及李乾龍，黨務主管則有文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維，及KMT Studio召集人連勝武。

國共兩黨昨天上午十時同步宣布鄭麗文訪陸訊息，鄭麗文在中外記者會主動提及，二○○五年，前主席連戰推動「破冰之旅」時，她隨團擔任發言人，是她此生第一次踏上中國大陸土地。

據了解，先前溝通同樣比照當年「連胡會」，由國民黨表達意願、大陸發放邀請函，展現雙方相互尊重。

國民黨副主席張榮恭表示，陸方如此慎重地邀請鄭麗文，定會做出周全安排與適當禮遇；至於會見層級，國民黨客隨主便，尊重陸方安排。

據掌握，訪團預計七日抵達南京，八日隨即前往中山陵謁陵，隨後將轉往上海參加活動。此行除外界關注的鄭習會外，訪團成員包括工總、商總產業代表，及地方議長包括蔣根煌等，因此也將關心台灣產業、台商照顧議題，鄭麗文認為，「他們被遺忘得太久了」。

知情人士指出，此行本規畫在川習會之後，雖然美國總統川普行程往後延，但鄭習會並未受影響，維持原定計畫。由於陸方三月有兩會、且習近平上半年外事繁忙，許多西方領袖都要見他，安排在四月訪陸是適當時機。