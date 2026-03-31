北京「先打台灣牌再打美國牌」 學者：台灣內部政治攻防加劇

國民黨主席鄭麗文將於四月七日至十二日赴陸訪問，並可望與中共總書記習近平會面，淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南表示，鄭麗文赴陸「象徵大於實質」，但政治效果仍值得關注，短期影響未必是兩岸關係立刻回暖，而是台灣內部政治攻防將進一步加劇。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，在川習會延後至五月中旬背景下，北京選擇先透過「鄭習會」釋放對台政策訊號，採取「堅守九二共識、反對台獨」底線，同時強調兩岸交流與融合發展，預估鄭習會前後，北京對台施壓力道將相對趨緩。

對於鄭習會安排在川習會之前，洪耀南認為，北京是要「先打台灣牌，再打美國牌」。這不是單純的禮節安排，而是典型的戰略議程設定。

他指此舉效果可從四層面觀察，首先在對內層面，北京可藉此傳達對台工作不僅依賴軍事手段，仍掌握政治統戰與黨際交流管道；其次在對台，透過與在野黨互動，顯示「北京仍有對話對象」，區隔民進黨與在野陣營；第三，在對美層面，藉此預先鋪陳談判籌碼，強調台灣內部仍存在支持交流的政治力量；第四，對台灣國會，此舉可能間接影響軍售預算與國防政策討論，營造「局勢未必需走向軍事對抗」論述空間。

至於北京邀請鄭麗文考量，洪耀南指關鍵在其黨主席身分與時機。鄭麗文訪陸不能只考慮北京如何解讀，更關鍵的是如何向台灣社會解釋這次會面「不是讓步」，以及如何避免被貼上「北京優先」政治標籤。至於短期影響，洪耀南認為不太可能因一次會面就出現重大政策轉向，賴政府路線與北京對台軍事、外交壓力也不會明顯改變。但政治效果仍值得關注，包括北京可藉此強化「民進黨並非台灣唯一代表」，台灣內部對「交流是否等於讓步」及「和平論述由誰定義」爭論可能升溫，政治攻防將進一步加劇。

張五岳表示，北京大致會採取「軟硬並行」策略，一方面強調較為「軟性」訴求，包括推動兩岸融合發展與和平交流，並可能強調「守護中華民族共同家園」與「鑄牢中華民族共同體意識」。另一方面也會明確畫出底線，即重申九二共識、反對台獨，這些都將成為鄭習會的主旋律。