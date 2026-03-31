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新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

聯合報／ 本報記者廖士鋒
國共兩黨昨共同發布國民黨主席鄭麗文將於四月七日至十二日訪問大陸，陸方由中台辦主任宋濤宣布，規格直追二○一五年馬習會。圖為前總統馬英九（左）與大陸國家主席習近平（右）在馬習會現場握手。本報資料照片
國共兩黨昨共同發布國民黨主席鄭麗文將於四月七日至十二日訪問大陸，陸方由中台辦主任宋濤宣布，規格直追二○一五年馬習會。圖為前總統馬英九（左）與大陸國家主席習近平（右）在馬習會現場握手。本報資料照片

國共雙方昨日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至五月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

當前兩岸關係非常不好是不爭的事實，更嚴峻的情況是二○一六年底迄今，將近十年來台灣未曾有任何一位主要政黨的現任領導人，與中共領導人坐下來、面對面溝通。兩岸「政黨」與「政府」對話層級長時間處於「雙凍」格局，僅有較低層次的往來互動。鄭麗文此訪，將能適時填補這塊空白，讓兩岸交流與對話回歸「正軌」。

近年陸方多次強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權」，動輒推出單邊惠台或反獨措施，加上台灣的執政團隊有日益明顯的台獨言行，不少人開始認為兩岸已步入「歷史垃圾時間」。但鄭麗文此訪，凸顯台灣主要政黨仍在兩岸關係裡具有「能動性」，尚存開拓和緩局勢與空間的機會，台海「小兩岸」也並不必然居於太平洋「大兩岸」之後。

有別於先前多由國台辦發言人宣布國民黨主席訪問，這次直接由宋濤宣布，規格直追二○一五年十一月的「馬習會」。若擺在整體中共對外關係上，以正部長級官員親自宣布外賓到訪，也是極其罕見的。宋濤此次出面，也等於預告「鄭習會」勢在必行。

川習會行程延後，川普原定三月卅一日抵達大陸訪問，中共選在昨天（三月卅日）公布對鄭麗文的邀訪，很可能是權衡國際局勢、兩岸關係等因素後，在短期間內所做出的決斷。也就是，在伊朗戰局、俄烏戰事、美中關係、中日關係、南海問題的膠著與高度不確定性下，以及年底台灣地方選舉與中共廿屆五中全會前，北京決定先著手在兩岸關係上謀求更多的確定性、穩定性，此或為鄭習會大幅「超車」川習會的關鍵。

國民黨方面預告鄭麗文此行關鍵在「為台海謀太平」、「為民生增福祉」；中共則稱「為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展」。接下來的焦點不僅是鄭麗文登陸後對兩岸論述有什麼表態，更重要的是習近平將會對台灣釋出什麼訊號，以及其對台灣內部和兩岸關係的影響。

鄭麗文 鄭習會

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