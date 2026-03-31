新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方昨日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至五月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

當前兩岸關係非常不好是不爭的事實，更嚴峻的情況是二○一六年底迄今，將近十年來台灣未曾有任何一位主要政黨的現任領導人，與中共領導人坐下來、面對面溝通。兩岸「政黨」與「政府」對話層級長時間處於「雙凍」格局，僅有較低層次的往來互動。鄭麗文此訪，將能適時填補這塊空白，讓兩岸交流與對話回歸「正軌」。

近年陸方多次強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權」，動輒推出單邊惠台或反獨措施，加上台灣的執政團隊有日益明顯的台獨言行，不少人開始認為兩岸已步入「歷史垃圾時間」。但鄭麗文此訪，凸顯台灣主要政黨仍在兩岸關係裡具有「能動性」，尚存開拓和緩局勢與空間的機會，台海「小兩岸」也並不必然居於太平洋「大兩岸」之後。

有別於先前多由國台辦發言人宣布國民黨主席訪問，這次直接由宋濤宣布，規格直追二○一五年十一月的「馬習會」。若擺在整體中共對外關係上，以正部長級官員親自宣布外賓到訪，也是極其罕見的。宋濤此次出面，也等於預告「鄭習會」勢在必行。

川習會行程延後，川普原定三月卅一日抵達大陸訪問，中共選在昨天（三月卅日）公布對鄭麗文的邀訪，很可能是權衡國際局勢、兩岸關係等因素後，在短期間內所做出的決斷。也就是，在伊朗戰局、俄烏戰事、美中關係、中日關係、南海問題的膠著與高度不確定性下，以及年底台灣地方選舉與中共廿屆五中全會前，北京決定先著手在兩岸關係上謀求更多的確定性、穩定性，此或為鄭習會大幅「超車」川習會的關鍵。

國民黨方面預告鄭麗文此行關鍵在「為台海謀太平」、「為民生增福祉」；中共則稱「為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展」。接下來的焦點不僅是鄭麗文登陸後對兩岸論述有什麼表態，更重要的是習近平將會對台灣釋出什麼訊號，以及其對台灣內部和兩岸關係的影響。