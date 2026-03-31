快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席鄭麗文將訪陸 美中不確定 北京先求兩岸穩定

經濟日報／ 記者 廖士鋒
中共中央台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影
中共中央台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影

國共雙方昨（30）日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至5月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

當前兩岸關係非常不好是不爭的事實，而更嚴峻的情況是2016年底迄今，將近十年來台灣未曾有任何一位主要政黨的現任領導人，與中共領導人坐下來、面對面溝通。兩岸「政黨」與「政府」對話層級長時間處於「雙凍」格局，僅有較低層次的往來互動。鄭麗文此訪，將能適時填補這塊空白。

近年陸方多次強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權」，動輒推出單邊惠台或反獨措施，加上台灣的執政團隊有日益明顯的台獨言行，不少人開始認為兩岸已步入「歷史垃圾時間」。但鄭麗文此訪，凸顯台灣主要政黨仍在兩岸關係裡具有「能動性」，尚存開拓和緩局勢與空間的機會，台海「小兩岸」也並不必然居於太平洋「大兩岸」之後。

有別於先前多由國台辦發言人宣布國民黨主席訪問，這次直接由宋濤宣布，規格直追2015年11月的「馬習會」。若擺在整體中共對外關係上，以正部長級官員親自宣布外賓到訪，也是極其罕見的。宋濤此次出面，也等於預告「鄭習會」勢在必行。

行程延後前，川普原定3月31日抵達大陸訪問，中共選在昨（30）日公布對鄭麗文的邀訪，很可能是權衡國際局勢、兩岸關係等因素後，在短期間內所做出的決斷。也就是，在伊朗戰局、俄烏戰事、美中關係、中日關係、南海問題的膠著與高度不確定性下，以及年底台灣地方選舉與中共20屆五中全會前，北京決定先著手在兩岸關係上謀求更多的確定性、穩定性，此或為鄭習會突然大幅「超車」川習會的關鍵。

國民黨方面預告鄭麗文此行關鍵在「為台海謀太平」、「為民生增福祉」；中共則稱「為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展」。接下來焦點的不僅是鄭麗文登陸後對兩岸論述有什麼表態，更重要的是習近平將會對台灣釋出什麼訊號，及其對台灣內部和兩岸的影響。

延伸閱讀

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

學者看鄭習會：有助兩岸局勢紓緩是好事 北京從各方面來說都「不虧」

評鄭習會「象徵大於實質」 洪耀南：兩岸未必立刻回暖 台灣政治攻防先加劇

政治考驗！習近平邀鄭麗文4月訪陸 學者：政治籌碼與舞台兼具

國民黨主席時隔10年再訪陸 陸學者：國共兩黨高層重啟交往

相關新聞

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪陸再訪美，中共中台辦主任宋濤昨天宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文四月七日至十二日訪問中國大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方昨日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至五月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

鄭習會4月登場 藍黨團：提水救火兩岸關係

國民黨主席鄭麗文將赴陸舉行「鄭習會」，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，不必過度政治解讀，兩岸關係一直被某些人士添柴加火，總要有人提水去救火，「台灣沒事，亞洲就沒事」；中廣前董事長趙少康說，很多藍營選將忐忑不安，但若能讓北京承諾「台灣不獨立就不打台灣」，那就成功了。

新聞眼／「鄭習會」成選戰變數 國民黨添利多或利空？

訪陸及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪陸期間的言行，能否消弭政治疑慮。

學者看鄭習會：有助兩岸局勢紓緩是好事 北京從各方面來說都「不虧」

國共兩黨「鄭習會」拍板，政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，這有助於兩岸局勢紓緩，是好事；旅美教授翁履中則認為，北京重點在於向國際傳遞訊號，包含台灣人不支持台獨、台灣人要談判，也可能讓台灣民眾感到和平統一有望，因此北京從各方面來說都是「不虧的」。

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪陸再訪美，中共中台辦主任宋濤昨（30）日宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。