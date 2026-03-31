國民黨主席鄭麗文將率團訪陸 學者：象徵意義大於實質

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日赴陸訪問，並可望與中共總書記習近平會面，淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南表示，鄭麗文赴陸「象徵大於實質」，但政治效果仍值得關注，短期影響未必是兩岸關係立刻回暖，而是台灣內部政治攻防將加劇。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，在川習會延後至5月中旬背景下，北京選擇先透過「鄭習會」釋放對台政策訊號，採取「堅守九二共識、反對台獨」底線，同時強調兩岸交流與融合發展，預估鄭習會前後，北京對台施壓力道將相對趨緩。

他指此舉效果可從四層面觀察，首先在對內層面，北京可藉此傳達對台工作不僅依賴軍事手段，仍掌握政治統戰與黨際交流管道；其次在對台，透過與在野黨互動，顯示「北京仍有對話對象」；第三，在對美層面，藉此預先鋪陳談判籌碼，強調台灣內部仍存在支持交流的政治力量；第四，對台灣國會，此舉可能間接影響軍售預算與國防政策討論，營造「局勢未必需走向軍事對抗」論述空間。