國民黨主席鄭麗文宣布將率團訪陸 比照連胡會模式...展現尊重

國民黨主席鄭麗文宣布將率團訪陸，預計將到江蘇、上海、北京訪問。時隔十年，國共領導人即將會晤。據了解，此次邀請模式比照2005年「連胡會」，由國民黨表達意願、大陸發放邀請函，展現雙方相互尊重。

知情人士透露，國民黨主席鄭麗文上任後，便將訪問中國大陸列為持續推動的目標，從先前的國共智庫論壇嘗試恢復中斷十年的交流平台開始，展開各領域交流，雙方再進一步展開對接，促成高層會晤。

國民黨副主席張榮恭表示，陸方如此慎重的邀請鄭麗文，定會做出周全安排與適當禮遇；至於會見層級，國民黨客隨主便，尊重陸方安排。

據掌握，訪團預計4月7日抵達南京，8日隨即前往中山陵謁陵，隨後將轉往上海參加活動。根據行程推估，排除12日的交通返程，最有可能會晤習近平的日期落在10日或11日。

針對外界質疑「鄭習會」行程受「川習會」延期影響，知情人士指出，此行本規畫在川習會之後，雖然美國總統川普行程往後延，但鄭習會並未受到影響，維持原定計畫。

由於陸方3月有兩會、且習近平上半年外事繁忙，許多西方領袖都要見他，安排在4月訪陸是適當時機。

面對黨內部分縣市長參選人擔心親中標籤影響選情，黨內人士表示，4月距離選舉時間尚早，若能展現國民黨具備穩定台海的能力，對選情反而是正向反饋；目前多數民意支持兩岸交流，候選人不必過慮。

且此行除了尋求民生利多政策，更希望在兩岸緊繃僵局中，對比賴清德總統往衝突方向走，國民黨更有能力將主軸拉回和平。