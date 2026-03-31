國民黨主席鄭麗文即將訪陸 總統府：密切注意「鄭習會」發展

對於國民黨主席鄭麗文即將訪陸，總統府發言人郭雅慧昨（30）日表示，國防特別條例尚未通過審查，及美方關注台灣情勢發展的此刻，總統府會密切注意「鄭習會」進行。

郭雅慧表示，此時此刻，立法院仍不願審議總預算與國防特別條例，不僅我方對於國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部情勢發展，美國參議員甚至組團訪台表達力挺國防特別條例。她指出，在這樣的時空背景之下，總統府會密切注意鄭習會的進行。

陸委會昨日表示，呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。

陸委會表示，當前台海情勢複雜敏感，國民黨積極表態並將赴陸與中共領導人會面，推動所謂兩黨關係及兩岸關係，政府密切關注事態發展。

陸委會稱，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變。

陸委會呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。另提醒任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。