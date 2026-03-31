鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪陸再訪美，中共中台辦主任宋濤昨（30）日宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

中共中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤昨日上午透過央視等官媒公布，中國國民黨鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。宋濤表示，「我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。」

官方說法非常簡短，詳細情況預料本周三大陸國台辦記者會上將會有進一步的說明。先前陸方已多次公開表示，願意在堅持「九二共識」、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平。

「鄭習會」將登場。鄭麗文昨天上午11時許舉行記者會表示，希望此次訪問能讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，並強調全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是；她也隨時願意和賴清德總統，共同為區域穩定和平、國內紛擾對話與見面。

鄭麗文表示，距離上次國民黨主席訪陸已時隔十年之久，因此，她希望為兩岸和平穩定跨出成功的第一步。從當年連戰、馬英九到她訪陸，都是在共同的政治基礎上，反對台獨、堅持九二共識，所以可避免戰爭、締造和平。她希望4月的訪問能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天，從這一步開始擴大彼此善意，累積共同互信。

媒體詢問，是否會在行前或結束訪問後，與賴總統見面說明成果？鄭麗文表示，台灣的共同願望是可以不分黨派促成和平對話交流，她自然不管在行前或結束訪問後，都非常與賴總統見面交流，「我們有太多的結需要打開，」台灣不能再無窮無盡惡鬥下去。

上一次有現任國民黨主席訪問大陸，還是十年前洪秀柱擔任黨主席時，在2016年的10月底訪問大陸，並與習近平舉行洪習會。至於最近一位習近平所會晤的台灣政要，則是2024年4月前總統馬英九訪問北京時登場的「馬習二會」。