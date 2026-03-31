習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望鄭習會

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪陸再訪美，中共中台辦主任宋濤昨天宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文四月七日至十二日訪問中國大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

為期6天 訪上海、北京等

宋濤昨天透過央視等官媒公布，鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於四月七日至十二日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。宋濤表示，大陸將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。

行前或訪問後 鄭願見賴總統

鄭麗文昨天上午十一時許舉行記者會說，希望此次訪問能讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，從這一步開始擴大彼此善意，累積共同互信。並強調全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是；她也表示，不管是行前或結束訪問之後，她都非常樂意與賴清德總統見面交流。

鄭麗文說，對於中共總書記習近平歡迎並邀請率團訪陸，她表示感謝並欣然接受。她說，國民黨前主席連戰二○○五年推動破冰歷史性的和平之旅，她隨團擔任發言人，是她此生第一次踏上大陸土地，是當年連戰的勇氣、決心跟格局，奠定國共平台成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮不可替代的關鍵作用；隨之迎來馬英九執政八年兩岸關係的和平穩定，各方交流互動及國際空間全面開展，兩岸甚至罕見外交休兵。

重申路線 九二共識、反台獨

鄭麗文表示，距離上次國民黨主席訪陸已時隔十年之久，因此，她希望為兩岸和平穩定跨出成功的第一步。從當年連戰、馬英九到她訪陸，都是在「共同的政治基礎上，反對台獨、堅持九二共識」，所以可以避免戰爭、締造和平。

鄭麗文表示，「九二共識、反對台獨」是國民黨一貫的兩岸路線，馬執政八年也證明這是正確路線。在此政治基礎上，國民黨要向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，不需要兵凶戰危，可以憑著自己的智慧努力，共同走出和平的康莊大道。

國民黨大陸事務部主任張雅屏日前已到訪廣州，於廿九日在臉書貼出拜謁黃花崗烈士墓園照片，並獻上鄭麗文署名的花圈，緞帶上以繁體字書寫「敬悼黃花崗烈士殉難百十五年英魂垂範」。