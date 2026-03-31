聽新聞
0:00 / 0:00

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望鄭習會

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者鄭媁周佑政／北京—台北連線報導
國民黨主席鄭麗文（中）昨天在負責兩岸事務的副主席張榮恭（左）、蕭旭岑（右）陪同下舉行記者會，宣布將於四月七日至十二日率團訪問中國大陸。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）昨天在負責兩岸事務的副主席張榮恭（左）、蕭旭岑（右）陪同下舉行記者會，宣布將於四月七日至十二日率團訪問中國大陸。記者胡經周／攝影

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪陸再訪美，中共中台辦主任宋濤昨天宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文四月七日至十二日訪問中國大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

為期6天 訪上海、北京等

宋濤昨天透過央視等官媒公布，鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於四月七日至十二日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。宋濤表示，大陸將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。

行前或訪問後 鄭願見賴總統

鄭麗文昨天上午十一時許舉行記者會說，希望此次訪問能讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，從這一步開始擴大彼此善意，累積共同互信。並強調全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是；她也表示，不管是行前或結束訪問之後，她都非常樂意與賴清德總統見面交流。

鄭麗文說，對於中共總書記習近平歡迎並邀請率團訪陸，她表示感謝並欣然接受。她說，國民黨前主席連戰二○○五年推動破冰歷史性的和平之旅，她隨團擔任發言人，是她此生第一次踏上大陸土地，是當年連戰的勇氣、決心跟格局，奠定國共平台成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮不可替代的關鍵作用；隨之迎來馬英九執政八年兩岸關係的和平穩定，各方交流互動及國際空間全面開展，兩岸甚至罕見外交休兵。

重申路線 九二共識、反台獨

鄭麗文表示，距離上次國民黨主席訪陸已時隔十年之久，因此，她希望為兩岸和平穩定跨出成功的第一步。從當年連戰、馬英九到她訪陸，都是在「共同的政治基礎上，反對台獨、堅持九二共識」，所以可以避免戰爭、締造和平。

鄭麗文表示，「九二共識、反對台獨」是國民黨一貫的兩岸路線，馬執政八年也證明這是正確路線。在此政治基礎上，國民黨要向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，不需要兵凶戰危，可以憑著自己的智慧努力，共同走出和平的康莊大道。

國民黨大陸事務部主任張雅屏日前已到訪廣州，於廿九日在臉書貼出拜謁黃花崗烈士墓園照片，並獻上鄭麗文署名的花圈，緞帶上以繁體字書寫「敬悼黃花崗烈士殉難百十五年英魂垂範」。

鄭麗文 鄭習會 習近平 九二共識 兩岸 國民黨

延伸閱讀

政治考驗！習近平邀鄭麗文4月訪陸 學者：政治籌碼與舞台兼具

國民黨主席時隔10年再訪陸 陸學者：國共兩黨高層重啟交往

鄭習會行前先向總統府說明？鄭麗文：願隨時與賴總統對話見面

敲定了！國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問大陸

相關新聞

學者看鄭習會：有助兩岸局勢紓緩是好事 北京從各方面來說都「不虧」

國共兩黨「鄭習會」拍板，政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，這有助於兩岸局勢紓緩，是好事；旅美教授翁履中則認為，北京重點在於向國際傳遞訊號，包含台灣人不支持台獨、台灣人要談判，也可能讓台灣民眾感到和平統一有望，因此北京從各方面來說都是「不虧的」。

訪陸優先美國次要？ 鄭麗文：不是零和遊戲

國民黨主席鄭麗文宣布訪陸，被質疑與大陸互動列優先，與美國關係則擺為次要。鄭麗文昨天表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題。

鄭習會 專家：有助兩岸局勢舒緩 北京不虧

國共兩黨「鄭習會」拍板，政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，這有助於兩岸局勢舒緩，是好事；旅美教授翁履中則認為，北京重點在於向國際傳遞訊號，包含台灣人不支持台獨、台灣人要談判，也可能讓台灣民眾感到和平統一有望，因此北京從各方面來說都是「不虧的」。

北京「先打台灣牌再打美國牌」 學者：台灣內部政治攻防加劇

國民黨主席鄭麗文將於四月七日至十二日赴陸訪問，並可望與中共總書記習近平會面，淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南表示，鄭麗文赴陸「象徵大於實質」，但政治效果仍值得關注，短期影響未必是兩岸關係立刻回暖，而是台灣內部政治攻防將進一步加劇。

觀察站／鄭習會有可能下月10或11日 蕭旭岑、連勝武等訪團隨行

國民黨主席鄭麗文宣布將率團訪陸，時隔十年，國共領導人即將會晤，依行程推估，鄭麗文最有可能會晤中共總書記習近平的日期落在四月十日或十一日。談及此行期待，鄭麗文表示，兩岸現在兵凶戰危，她要開創不同氛圍。黨內也希望在兩岸緊繃僵局中，對比賴清德總統往衝突方向走，國民黨更有能力將主軸拉回和平。

新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方昨日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至五月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。