快訊

川普此次嗆聲有用 美股電子盤、台指期夜盤同步上漲

川普稱伊朗將放行20艘油輪 中國大型2貨船今通過荷莫茲海峽

脂肪肝年輕化兇手是它 醫師曝「護肝3神飲」：牛奶、豆漿別當水喝

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文將訪陸…許原榮：國民黨走出去 難道還來怪解決問題的人？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（左）、前立委費鴻泰（右）陪同台北市議員擬參選人許原榮（中）掃街拜票。記者胡經周／攝影
中廣前董事長趙少康（左）、前立委費鴻泰（右）陪同台北市議員擬參選人許原榮（中）掃街拜票。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸，國民黨北市松山信義市議員參選人、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今天在臉書表示，民進黨走不出去，國民黨走出去，難道還來怪解決問題的人？中共中央總書記習近平有對話的需求，國民黨也有對話的期待，兩岸僵局不可能透過一場會面就完全化解。

許原榮說，民進黨總說和對岸對話會被矮化，但台北市長蔣萬安去上海有被矮化嗎？蔣萬安親自赴上海參加雙城論壇，談AI、城市發展，這就是實力。民進黨走不出去，國民黨走出去，難道還來怪解決問題的人？和美中關係一樣，雙邊關係越是緊張，越是需要維持溝通對話的管道，這可以避免誤判和誤解。

許原榮說，習近平有對話的需求，國民黨也有對話的期待，兩岸僵局不可能透過一場會面就完全化解，但是如同韓國瑜赴總統府參加國政茶敘，他正是期盼透過互動來找出合作的基礎，化解分歧推動國家前進。

許原榮說，鄭麗文第一時間重申九二共識、反台獨的立場，到目前為止，國共交流還是基於這兩項前提，外界關注的是，鄭習會最後傳遞出什麼訊息。

許原榮表示，今天上午鄭麗文在黨中央舉行記者會說明訪陸行的同時，美國聯邦參議院外交、財政和軍事委員會跨黨派議員在總統府會晤賴清德總統。國民黨要和陸親美，也要思考要如何清晰無誤的對台灣民眾、對美國傳遞國共交流的訊息，不能讓民進黨掌握詮釋權。

鄭習會 鄭麗文 國民黨 習近平 總統府

延伸閱讀

評鄭習會「象徵大於實質」 洪耀南：兩岸未必立刻回暖 台灣政治攻防先加劇

政治考驗！習近平邀鄭麗文4月訪陸 學者：政治籌碼與舞台兼具

國民黨主席時隔10年再訪陸 陸學者：國共兩黨高層重啟交往

鄭習會行前先向總統府說明？鄭麗文：願隨時與賴總統對話見面

相關新聞

鄭麗文將訪陸 許原榮：國民黨走出去 難道還來怪解決問題的人？

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸，國民黨北市松山信義市議員參選人、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今天在臉書表示，民進黨走不出去，國民黨走出去，難道還來怪解決問題的人？中共中央總書記習近平有對話的需求，國民黨也有對話的期待，兩岸僵局不可能透過一場會面就完全化解。

【重磅快評】蝦仁飯換海馬士 「賴習會」成「賴不會」

「如果真的有那一天，有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣，我希望就像歡迎好朋友來到台灣，我會提供待客套餐，就是台南知名的蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶。」這段賴總統隔空邀約習主席共進晚餐的台詞令人印象深刻，但昔日的「蝦仁飯加珍珠奶茶」，如今幾乎全被「海馬士火箭、自走砲」等軍事名詞所取代，兩岸關係也從對話走向對抗。

全糖總統款待！贈「台灣專屬甜」迎美聯邦參院跨黨派訪團

美國聯邦參院外委會民主黨首席議員夏欣、共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團30日清晨抵台，隨後訪團一行前往總統府晉見賴清德總統，並於會後在總統府敞廳發表談話。訪團下午則接續前往中科院，關心台灣國防自主成果。

【即時短評】國民黨須直面路線矛盾 盡速完成整合

「鄭習會」官宣敲定，是不是「大加分」還不曉得，國民黨近來的紛擾卻不是偶發，而是積累已久的結構性問題一次爆發。檯面下親美與親中的暗中較勁傳聞不絕，看似路線之爭，實則是權力與現實的拉扯；表面是理念衝突，骨子裡卻是誰也說服不了誰，誰也壓不住誰。

賴清德真無敵？ 資深媒體人曝唯一恐懼：2028可能落選

2026九合一選舉臨近，每一步都牽動2028總統大選。近日資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中發表評論，指出賴清德總統如今幾乎「無所顧忌」，面對各方批評和攻擊毫不在意。吳子嘉分析，賴清德對許多人和事都不感到恐懼，面對質疑與批評無動於衷。

民進黨2026年外交培力營聚焦台美經貿與國防 申請資格曝光

民進黨今天表示，2026年「外交培力營」將於7月10日至20日舉辦，今年預計以台美經貿與國安國防作為重點議題，帶領青年政治工作者前往美國華府，展開第一線外交實務的交流與學習，預計招募10位民進黨18歲至40歲政治工作者，報名即日起至4月19日，歡迎踴躍報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。