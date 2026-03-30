鄭麗文將訪陸…許原榮：國民黨走出去 難道還來怪解決問題的人？

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸，國民黨北市松山信義市議員參選人、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今天在臉書表示，民進黨走不出去，國民黨走出去，難道還來怪解決問題的人？中共中央總書記習近平有對話的需求，國民黨也有對話的期待，兩岸僵局不可能透過一場會面就完全化解。

許原榮說，民進黨總說和對岸對話會被矮化，但台北市長蔣萬安去上海有被矮化嗎？蔣萬安親自赴上海參加雙城論壇，談AI、城市發展，這就是實力。民進黨走不出去，國民黨走出去，難道還來怪解決問題的人？和美中關係一樣，雙邊關係越是緊張，越是需要維持溝通對話的管道，這可以避免誤判和誤解。

許原榮說，習近平有對話的需求，國民黨也有對話的期待，兩岸僵局不可能透過一場會面就完全化解，但是如同韓國瑜赴總統府參加國政茶敘，他正是期盼透過互動來找出合作的基礎，化解分歧推動國家前進。

許原榮說，鄭麗文第一時間重申九二共識、反台獨的立場，到目前為止，國共交流還是基於這兩項前提，外界關注的是，鄭習會最後傳遞出什麼訊息。

許原榮表示，今天上午鄭麗文在黨中央舉行記者會說明訪陸行的同時，美國聯邦參議院外交、財政和軍事委員會跨黨派議員在總統府會晤賴清德總統。國民黨要和陸親美，也要思考要如何清晰無誤的對台灣民眾、對美國傳遞國共交流的訊息，不能讓民進黨掌握詮釋權。