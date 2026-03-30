聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文將訪陸 陸委會：勿迎合中共政治主張 落入統戰陷阱
針對國共兩黨宣布國民黨主席鄭麗文將率團於4月7日至12日訪問中國大陸，陸委會30日下午呼籲國民黨鄭麗文主席，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。
陸委會表示，當前台海情勢複雜敏感，國民黨積極表態並將赴陸與中共領導人會面，推動所謂兩黨關係及兩岸關係，政府密切關注事態發展。
陸委會稱，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變。呼籲國民黨鄭主席，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。另提醒任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。
陸委會強調，我們對和平可以有理想，但不該有幻想，和平如果只是建立在中共領導人的善意上，將是台灣最大的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。