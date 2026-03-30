評鄭習會「象徵大於實質」 洪耀南：兩岸未必立刻回暖 台灣政治攻防先加劇

30日，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日赴江蘇、上海與北京參訪。對此，淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南接受本報訪問時表示，鄭麗文赴陸「象徵大於實質」，但政治效果仍值得關注，短期影響未必是兩岸立刻回暖，而是台灣內部政治攻防將進一步加劇。

洪耀南指出，鄭麗文早在2025年12月即公開表示，希望於2026年上半年訪陸，並提到「有安排與習近平見面才會去」，顯示國共之間早已有接觸與鋪陳。不過，原訂3月31日至4月2日舉行的川習會，因伊朗戰事延後，改於5月14日至15日在北京舉行。在此背景下，北京於川習會前出現「戰略空窗」，因此選擇先安排鄭習會，提前處理對台訊號與對美談判前的敘事布局。

對於鄭習會安排在川習會之前的意義，洪耀南認為，北京是要「先打台灣牌，再打美國牌」。在與美國總統會面之前，先安排與台灣在野黨主席會面，這不是單純的禮節性安排，而是典型的戰略議程設計（agenda setting）。

他認為，此舉效果可從四個層面觀察：

首先，在對內層面，北京可藉此傳達對台工作不僅依賴軍事手段，仍掌握政治統戰與黨際交流管道，以穩定內部敘事； 其次，在對台層面，透過與在野黨互動，釋放「北京仍有對話對象」的訊號，區隔民進黨與在野陣營，強化可交流與不可交流的政治分野，進一步影響台灣內部的選舉論述與認知戰場； 第三，在對美層面，藉此預先鋪陳談判籌碼，強調台灣內部仍存在支持交流的政治力量，讓北京在處理台灣議題時，不僅具備軍事壓力，也具備政治解方； 第四，對台灣國會而言，此舉可能間接影響軍售預算與國防政策討論，營造「局勢未必需走向軍事對抗」的論述空間。

針對鄭麗文是否需要在會中表態，洪耀南認為「一定需要，但未必強硬」。他指出，若鄭習會成行，意味北京已評估其政治立場為「可接受、可使用」，此行並非測試立場，而是建立在既有共識上的政治呈現。在此情況下，北京期待的並非口號式表態，而是能被官方敘事引用的政治語言，包括明確反對台獨、不否定「一中框架」的歷史與政治敘事，以及支持兩岸交流、降低對抗。只要相關表述可被概括為「反台獨、重交流、促和平」，即已達成北京戰略目的，並有助於對外宣傳「台灣內部並非單一立場」。

至於北京邀請鄭麗文的考量，洪耀南指出，關鍵不在個人影響力，而在其黨主席身分與時機意義。黨主席代表的不只是個人，而是國民黨未來兩岸路線、2026地方選舉操作，以及2028總統大選前的政治定錨。北京實際上是在押注「國民黨仍具可接觸價值」，而非單一政治人物。

洪耀南進一步分析，此次鄭習會與過去國民黨主席訪中的政治環境已明顯不同。首先，國際結構已改變，此次會面發生在川習會延期但已確定舉行的背景下，已被納入美中台三角戰略互動，關鍵差異在於，這已不是單純交流，而是發生在全球權力秩序劇烈調整之中。

其次，台灣社會對「親中」、「疑美」、「替北京傳話」等標籤的敏感度提高，使相關行程的政治風險上升。

第三，北京對台策略已轉向「精準分層與訊號導向」，更重視可被使用的政治訊號，而非單純象徵性交流。

第四，國民黨的結構性困境更加明顯。與洪秀柱時期相比，國民黨當前面臨的最大差異在於，必須同時回應北京與台灣中間選民，且兩者期待高度不對稱。

洪耀南指出，鄭麗文若訪中，不能只考慮北京如何解讀，更關鍵的是，如何向台灣社會解釋這次會面「不是讓步」，以及如何避免被貼上「北京優先」的政治標籤。

在會談議題方面，洪耀南認為，鄭習會可能涵蓋六大方向，包括兩岸交流恢復，如觀光、青年、文化與地方交流；經貿與農漁產品議題；對民進黨兩岸路線的對比與批判；國共交流機制是否制度化；台海局勢降溫與和平論述；以及對2026與2028台灣政治時程的試探。他指出，部分敏感議題未必公開，但北京可能關注國民黨在兩岸論述上的可調整空間。

至於短期影響，洪耀南認為，「象徵仍大於實質」，不太可能因一次會面就出現重大制度突破或政策轉向，民進黨政府路線與北京對台軍事、外交壓力也不會明顯改變。但政治效果仍值得關注，包括北京可藉此強化「民進黨並非台灣唯一代表」的論述，國民黨在兩岸論述與對中態度上將面臨更大兩難，台灣內部對於「交流是否等於讓步」及「和平論述由誰定義」的爭論也可能升溫。換言之，短期影響未必是兩岸立刻回暖，而是台灣內部政治攻防將進一步加劇。