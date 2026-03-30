政治考驗！習近平邀鄭麗文4月訪陸 學者：政治籌碼與舞台兼具

中共中央台辦主任宋濤30日宣布，中共中央總書記習近平邀國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。對此，致理科技大學國際貿易系教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠表示，此行對鄭麗文而言是一次政治考驗，同時也透露出北京對其的支持態度。

張弘遠30日接受本報採訪時指，鄭麗文的領導力及對外宣示，若缺乏北京背書，可能會被外界視為政治囈語，甚至遭貼上媚共標籤。但此次訪陸安排，至少讓其的政治聲望和論述獲得一定的支持，也象徵北京對其一連串兩岸主張的關注。他說，「可以說是支持，到什麼程度，要到此行登場才會逐漸明朗」，不過從流量來看，消息公布確實給她帶來關注。

張弘遠分析，鄭麗文需要實質的支持來回應黨內及外界觀望，包括其過去曾支持民進黨由綠轉藍對其黨性與政治定位的評估。對北京而言，也能觀察她在兩岸關係上的立場與表現，測試政治影響力。他認為，若鄭麗文能在此行表現得當，重建台灣知識女青年的政治風度，並獲兩岸媒體與輿論的肯定，將有助中間選民改觀，也可能增進她在國民黨內及未來政治布局的影響力。

張弘遠提到，這次訪問安排與宋濤宣布的訊息，有部分象徵意義。宋濤稱「將就來訪事宜進行妥善安排」，這顯示出中共方面對邀請已做出高層政治判斷。同時，鄭麗文此次行程安排，包括江蘇、上海及北京，這將是既有科技與經濟考察的路線，同時也兼顧歷史連結與政治互動。

此外，張弘遠分析，鄭麗文此行是在日前剛結束的大陸「兩會」（人大、政協）後的政治節奏中，扮演「訊號宣示」角色。他提到，「有人需要的是平台，有人需要的是舞台」。兩會時通過「民族團結進步促進法」，顯示大陸將進一步內造一體化，因此在政治路線上必須有所「宣示」，需要平台。而鄭麗文需要的是舞台，過去鄭麗文的講話未獲太多關注，此次訪陸安排可讓她獲得更多輿論流量與政治支持。

張弘遠還提到，此行預期將建立起國共兩黨的新局面，有助重新建立兩黨間的直接聯繫管道，未來不需再透過中間人溝通。他指出，兩岸的直接溝通管道斷絕這麼久，鄭麗文此行除能建立國共之間的溝通管道，「這樣不論是對大陸還是對美國（鄭麗文）都有籌碼出來了」。

談及美國方面，張弘遠認為，美國目前注意力集中在中東與歐洲，因此鄭麗文訪陸時，美方干預有限，給予國民黨與鄭麗文較大操作空間。他也提醒，此行與美國未來的期中選舉及共和黨對外政策調整有關，鄭麗文接下來與美國的互動仍存變數，「接下來就看美國是什麼反應了」。