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國民黨主席時隔10年再訪陸 陸學者：國共兩黨高層重啟交往

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
今年是孫中山先生逝世160周年，外界推測國民黨主席鄭麗文率團赴陸行程中，謁南京中山陵的機率很高。圖為南京中山陵。（圖／聯合報系資料照片）
今年是孫中山先生逝世160周年，外界推測國民黨主席鄭麗文率團赴陸行程中，謁南京中山陵的機率很高。圖為南京中山陵。（圖／聯合報系資料照片）

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日表示，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪團赴陸，對此，南京大學歷史學院教授、台灣研究所所長劉相平接受本報採訪表示，其具備國共兩黨交往的歷史意義，同時給兩岸帶來積極向上發展的現實價值。

劉相平說，鄭麗文當選之際，中共總書記習近平給他發了賀電，雙方互有函電往來，鄭麗文上任之後任命有關國民黨領導，包括幾個副主席對大陸方面而言都非常熟悉，大陸官方對鄭麗文領導下的國民黨大陸政策主張應該比較認可，也比較贊賞。鄭主席到大陸來參訪，應該是題中應有之意。

劉相平表示，上次國民黨黨主席到大陸參訪是前主席洪秀柱於2016年11月率團，適逢中山先生誕辰150周年之際。過去近10年間，國共兩黨沒有最高層的往來，所以這次在共有九二共識的基礎上，國共兩黨最高層重新啟動交往，當然現在「習鄭會」還未被確認，但起碼國民黨主席再次率團到大陸參訪有其歷史意義和現實價值。歷史意義來看，是國共兩黨10年前交流交往的延續。

在現實價值上，劉相平指出，現在國際形勢變化很大，在動盪不安過程當中，民進黨當局由於拒絕承認九二共識，甚至還拋出「兩國論2.0版本」，使兩岸關係進一步惡化，此時國民黨為穩定兩岸關係和平與發展大格局率團到陸參訪的話，能夠降低兩岸緊張程度。對兩岸百姓和平發展紅利是有幫助的，能夠給兩岸帶來積極向上的發展方向。

至於國民黨參訪行程，雖然國共雙方並未明確並公開訊息，但劉相平認為，今年是中山先生誕辰160周年，加上適逢清明時節，按照中華傳統文化慣例，去中山陵的機率很高。因為中山先生對兩岸而言是非常重要人物，且最早提出「振興中華」，向中山先生學習也都是兩岸中國人應有之義。

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