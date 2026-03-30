巧合？盧秀燕鄭麗文同時出手 黃健豪：分工維護台海和平

台中市長盧秀燕訪美返國後接受媒體專訪，針對國防軍購議題表示，合理預算應落在八千億元至一兆元區間，呼應國民黨團提出的「三千八百億加上彈性追加（3800億＋N）」同一時間，國民黨主席鄭麗文宣布，已獲習近平邀請，將率團赴中國大陸訪問，引發外界關注藍營對美、對陸路線是否出現分歧。

對此，國民黨立委黃健豪表示，相關作為並非路線矛盾，而是「分工不同」，核心目標一致，皆在維護中華民國主權與台海和平穩定。

據了解，盧秀燕訪美前曾私下拜會鄭麗文，雙方互動良好，並曾兩度與國民黨立委就國防預算、關稅等議題交換意見，顯示黨內對重大政策已有一定程度溝通與整合。

黃健豪指出，當前民進黨政府與中國大陸之間缺乏有效溝通機制，潛藏風險；相較之下，即便是競爭激烈的美中兩大強權，仍持續維持對話。他強調，無論國際局勢如何變化，對話本身就是穩定局勢的重要基礎。

他進一步表示，台灣位處美中兩強之間，必須維持多方溝通與戰略平衡，方能確保國家利益與區域安全。國民黨作為多元政黨，在國際互動上採取多軌並行策略，一方面強化對美溝通，另一方面也維持與中國大陸的對話管道。

黃健豪說明，黨內不同角色分別負責對美、對陸交流，目的在於向國際傳達台灣社會多元聲音，同時將外部務實觀點帶回國內，作為政策研擬的重要參考。

他最後重申，國民黨長期主張「親美、友日、和中」的基本路線，在當前複雜多變的國際情勢下，更需透過穩定且多元的溝通機制，降低誤判風險，維持台海及區域和平穩定。