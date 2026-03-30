習近平邀鄭麗文訪中 綠：分化台灣內部、弱化國人團結

鄭習會4月登場，民進黨今天表示，中國一方面對台灣在內區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化國人團結。

民進黨呼籲，在野黨在呼應相關活動前，應站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過，不要為共產黨對台灣的主張與企圖背書，成為極權中國統戰民主台灣的棋子。

民進黨指出，近年來中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費更高達8.77兆元，連續11年成長，多年來更運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等各種方式，為台海及區域投入不安的風險。

民進黨批評，然而，儘管同樣備受威脅的周邊國家，正在強力強化防衛，捍衛自己國家，台灣也在超過6成民意支持下，有系統地推動「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被國民黨為首的在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今，中國更在期間大力以各種方式反對台灣強化國防，不僅讓國人憂心這樣形同配合北京，掏空台灣的國防力量，在國民黨持續杯葛軍購的脈絡下，北京安排鄭麗文去訪，更讓外界質疑這是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨進一步指出，在北京當局的面前，國民黨擋國防，卻不敢堅持台灣的主權與自由不容打折扣的荒謬與矛盾，不僅已經引發國際友盟的高度憂慮與關切，更被美國智庫學者形容「KMT」就是「Kill Me in Taiwan」。事實證明沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，這更等於為中國的軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，以及讓自己和國民黨徹底成中共當局的統戰「棋子」。

民進黨表示，作為一個民主國家的政黨，民進黨一樣主張兩岸間的交流，必須立基於「對等」、「尊嚴」、「沒有政治前提」，一切從如何互惠互利，從人民如何更自由幸福的角度來交流。北京當局如果真的有誠意與台灣交流，真的有意願與台灣在內區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並且尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。