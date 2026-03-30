「鄭習會」將登場…民進黨：軍機軍艦還在繞 鄭習會只為分化台灣

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日，赴江蘇、上海與北京參訪。民進黨今天質疑，「軍機軍艦還在繞，鄭習會只為分化台灣」，北京當局若真有誠意與台灣交流，就應立即停止軍機軍艦的威脅。

中共總書記習近平邀請鄭麗文率團訪問中國大陸，鄭麗文今天召開記者會表示，她欣然接受，不管是行前或結束訪問後，都非常願意與總統賴清德見面交流，大家有太多結，需要打開。

民進黨今天透過新聞稿表示，中國一方面對包括台灣在內的區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化台灣人民團結。

民進黨呼籲，在野黨在呼應相關的活動之前，應該站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過，不要為共產黨對台灣的主張與企圖背書，成為極權中國統戰民主台灣的棋子。

民進黨指出，近年來中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費更高達新台幣8.77兆元，連續11年成長，多年來更運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等各種方式，為台海及區域投入不安的風險。

民進黨說，同樣備受中國威脅的印太周邊國家正在極力強化防衛、捍衛自己國家，台灣也在超過6成民意支持下，有系統地推動「8年新台幣1.25兆元國防特別預算」，但卻遭國民黨等在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今；在國民黨持續杯葛軍購脈絡下，北京安排鄭麗文訪中，更讓外界質疑是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨表示，北京當局若真有誠意與台灣交流，真有意願與台灣在內的區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。