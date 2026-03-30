快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

「鄭習會」將登場…民進黨：軍機軍艦還在繞 鄭習會只為分化台灣

中央社／ 台北30日電
中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文(圖)率團於4月7日至12日，赴江蘇、上海與北京參訪。聯合報記者黃義書／攝影
中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文(圖)率團於4月7日至12日，赴江蘇、上海與北京參訪。聯合報記者黃義書／攝影

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日，赴江蘇、上海與北京參訪。民進黨今天質疑，「軍機軍艦還在繞，鄭習會只為分化台灣」，北京當局若真有誠意與台灣交流，就應立即停止軍機軍艦的威脅。

中共總書記習近平邀請鄭麗文率團訪問中國大陸，鄭麗文今天召開記者會表示，她欣然接受，不管是行前或結束訪問後，都非常願意與總統賴清德見面交流，大家有太多結，需要打開。

民進黨今天透過新聞稿表示，中國一方面對包括台灣在內的區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化台灣人民團結。

民進黨呼籲，在野黨在呼應相關的活動之前，應該站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過，不要為共產黨對台灣的主張與企圖背書，成為極權中國統戰民主台灣的棋子。

民進黨指出，近年來中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費更高達新台幣8.77兆元，連續11年成長，多年來更運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等各種方式，為台海及區域投入不安的風險。

民進黨說，同樣備受中國威脅的印太周邊國家正在極力強化防衛、捍衛自己國家，台灣也在超過6成民意支持下，有系統地推動「8年新台幣1.25兆元國防特別預算」，但卻遭國民黨等在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今；在國民黨持續杯葛軍購脈絡下，北京安排鄭麗文訪中，更讓外界質疑是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨表示，北京當局若真有誠意與台灣交流，真有意願與台灣在內的區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

【重磅快評】宮鬥擋不了鄭習會 美國衰微反映兩岸對話需求

鄭習會先於川習會登場 張五岳：北京先釋對台訊號

鄭麗文4月訪陸 總統府：會密切注意鄭習會

鄭習會行前先向總統府說明？鄭麗文：願隨時與賴總統對話見面

相關新聞

【重磅快評】宮鬥擋不了鄭習會 美國衰微反映兩岸對話需求

馬英九基金會還在宮鬥劇的漩渦中，北京直接出手了。習近平以中共中央總書記名義邀請國民黨主席鄭麗文訪問江蘇、上海、北京，鄭麗文隨即回覆表示感謝並欣然接受邀請。馬英九切割蕭旭岑的動作，從此刻回眺，恰似他與兩岸互動的路線與脈絡的告別。

鄭習會先於川習會登場 張五岳：北京先釋對台訊號

30日，大陸官方宣布邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日率團訪問江蘇、上海及北京，並將舉行鄭習會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受本報訪問時分析，在川習會延後至5月中旬背景下，北京選擇先透過鄭習會釋放對台政策訊號，採取「堅守九二共識、反對台獨」底線，同時強調兩岸交流與融合發展，預期鄭習會前後一段時間，北京對台施壓力道將相對趨緩。

鄭麗文4月訪陸 總統府：會密切注意鄭習會

國民黨主席鄭麗文今天宣布將應中共中央總書記習近平邀請訪問中國大陸，總統府發言人郭雅慧表示，在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，不僅我們對於國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部的情勢發展，美國參議員甚至組團訪台表達對國防特別條例的力挺。「在這樣的時空背景之下，我們會密切注意鄭習會的進行。」

鄭習會能為2026加分？蔣萬安用關鍵8個字回應

國民黨主席鄭麗文4月7日將率團訪問中國大陸，醞釀多時的「鄭習會」可望登場。台北市長蔣萬安今天也被問及，是否認同鄭主席稱「鄭習會」將為年底選舉加分？蔣萬安說，任何兩岸之間的交流，也必須秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則進行。

敏感？張善政被問鄭習會 揮手連喊「不回不回」

國民黨文傳會今證實，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團前往中國大陸訪問，備受矚目的「鄭習會」即將登場，不過，桃園市長張善政今天上午參加「桃園區中平市地重劃區開工動土典禮」被媒體追問時態度十分低調，連忙揮手，連說兩次「不回不回」，不願對鄭習會多做評論。

鄭麗文4月訪陸「鄭習會」 民眾黨樂見：有助兩岸和平對話

國民黨主席鄭麗文今天宣布4月將訪問中國大陸，可能會與中共中央總書記習近平見面。民眾黨發言人張彤對此表示，民眾黨對於兩岸交流的立場始終如一，亦即秉持對等尊嚴，以溝通取代對立，台灣的民主自由法治是與陸方交流的底線，所有互動都必須在公開透明、符合台灣主權與安全的框架下進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。