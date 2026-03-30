鄭麗文4月訪陸「鄭習會」 民眾黨樂見：有助兩岸和平對話

國民黨主席鄭麗文今天宣布4月將訪問中國大陸，可能會與中共中央總書記習近平見面。民眾黨發言人張彤對此表示，民眾黨對於兩岸交流的立場始終如一，亦即秉持對等尊嚴，以溝通取代對立，台灣的民主自由法治是與陸方交流的底線，所有互動都必須在公開透明、符合台灣主權與安全的框架下進行。

張彤指出，民眾黨向來主張兩岸關係需要基於「五個互相」，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作及互相諒解，透過務實交流降低敵意，「我們樂見所有助於兩岸和平、提升人民福祉的對話，同時期盼交流務必秉持對等尊嚴、守護台灣的核心價值。」

中國大陸官媒新華社今天報導，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文率國民黨訪團在4月7日至12日前往江蘇、上海、北京等地參觀訪問，鄭麗文上午隨即在國民黨中央黨部召開記者會表達感謝、欣然接受。