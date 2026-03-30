【重磅快評】宮鬥擋不了鄭習會 美國衰微反映兩岸對話需求

馬英九基金會還在宮鬥劇的漩渦中，北京直接出手了。習近平以中共中央總書記名義邀請國民黨主席鄭麗文訪問江蘇、上海、北京，鄭麗文隨即回覆表示感謝並欣然接受邀請。馬英九切割蕭旭岑的動作，從此刻回眺，恰似他與兩岸互動的路線與脈絡的告別。

從連戰2005年打破數十年國共僵局，奮勇破冰走向大陸，就已經宣告了兩岸和解時代已翩然而至，而這一和解時代有其嚴密的肌理與堅實的基磐，根本不會因某些人的反對聲浪與意志而轉移。

馬英九自己，就曾經是這一和解浪潮裡的一朵耀眼的浪花，但底下湧動的，是時代的需求，他只是一段時期裡，被推上浪頭的一朵最激切的水花。當他不論是自願或非自願地要從這一湧流裡退下時，別的浪花就會乘波而起，而如今這一新的浪頭，就是鄭麗文。

兩岸必須和解的最底層邏輯，是中國已經崛起，而台灣已經失去了以軍事抗拒其和平召喚的實力。這是民進黨自陳水扁、蔡英文以迄於如今的賴清德，一直無法看清的現實。台灣的軍事力量並不能抗拒這一和解的進程，它只應被當成保障這一和解的進程不致失去平衡的籌碼。

在美國正在因一場針對伊朗的戰爭而陷入泥潭時，鄭麗文受邀訪陸剛好對台灣先前因為慣性思維而顯得過於閉塞的眼光，形成一次有力的衝擊。

美國正在因為這場戰爭曝露了它的虛弱與衰微，它在中東的二十餘個基地被炸得面目全非，它的航母不敢靠近阿曼灣，它的預警雷達系統、精密攔截系統與隱形戰機的神話接連被擊破，它對被封鎖的荷莫茲海峽莫可奈何，而當它的盟友開始為了暴漲的原油而陷入困境時，它也只能愛莫能助。

這一切全球正在目睹的赤裸、殘酷的現實，總結一句就是：美國竟然對付不了一個被它制裁了多年的地區性中等弱國。而這一個前所未見的現象，正在顛覆二次大戰之後數十年不曾變動的地緣政治框架。

無論中東的這場戰爭最終如何結束，美國過去的盟友與夥伴，都將重新思考與定位他們與美國的關係。而這同時意味著，這個世界也必須重新審視中國在新的時代下的地緣角色與地位，以及他們各自與中國的關係。

一些改變現在就已經開始了。韓國總統李在明27日主持軍事指揮官會議時表示，「應對急劇變化的安保環境，自主國防必不可少」，強調將盡快推進「收回戰時作戰指揮權」。亦即，美國不能再凌駕於韓國之上，決定它的軍事行動方針。

另外，上任後配合美國在南海多個島礁製造紛爭，與中國你來我往的菲律賓總統小馬可仕，24日接受彭博社專訪突然表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲律賓對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

難道唯獨台灣可以繼續將頭埋進沙裡，認定山姆大叔就是台灣安全的鋼鐵屏障，只要繼續買美國武器，甚至將台積電打包送過去，就可以換來美國派出它的大兵，到台灣海峽上跟解放軍決一死戰？

目前看來，美國不致因為對伊朗戰爭而土崩瓦解。橋水基金創始人達利歐認為美國若在荷莫茲海峽的爭奪中失敗，其命運將猶如1956年因爭奪蘇伊士運河挫敗而帝國落幕的英國，可能有些言之過早；但這場戰爭之後的世界絕不會再回到戰前，已經幾乎是戰略圈子裡的共識了。

當確定了這一全球形勢的走向後，再回到國民黨內這一堪稱詭異的風暴，即可以發現，如果國民黨內真有所謂的親美派發動了馬英九基金會的這場人事鬥爭，就算蕭旭岑也真地因此中箭落馬，它還是功敗垂成了。因為，鄭麗文訪問北京與否，並不建立在蕭旭岑一個人身上，而是建立在台灣必須與中國大陸對話與和解，而不能兵戎相向的邏輯上。

因為伊朗戰爭，鄭麗文訪陸已無法安排在川普訪中的川習會之後，蒙受美中和解風向的惠澤；但因為伊朗戰爭，反而撥開台灣激進的親美反中的迷霧，讓台灣得以反思與北京對話的迫切需要。

不過，鄭習會在前，當川普果真在5月14、15日訪問北京，並從他的口中突然表態說出美國反對台獨時，台灣或許也不至於太過驚詫。

這個世界正在迅猛地變動之中，台灣不能再因循苟且、率由舊章，不能再以為可以永遠踞島而守、遺世獨立。在東亞的地緣格局中，台灣距大陸只有咫尺之隔，而美國力量在此一區域的消退，甚至可能比在中東還快，透過兩岸深刻對話，對未來作出妥慎安排，已經是不能迴避的現實。