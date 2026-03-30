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被問4月「鄭習會」 盧秀燕訪美11天後這樣回

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

國民黨主席鄭麗文今天宣布接受習近平邀請，將於4月7日至12日率團訪問中國大陸。台中市長盧秀燕3月21日剛結束訪美行程，民進黨台中市議員今天詢問盧市長對「鄭習會」的看法？盧秀燕表示，「非市政以外的議題不會回答」。

鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國大陸。鄭麗文今表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往中國大陸訪問，她表示感謝、欣然接受。

台中市議會今天進行專案報告，民進黨台中市議員江肇國表示，因應盧市長未來政治路的規劃，市政之餘，對於國政也要侃侃而談。他說，盧市長上周訪美，中國今天邀請鄭麗文主席到大陸訪問，兩種不同路徑，請問盧市長看法？

對此，盧秀燕回覆「非市政以外的議題不會回答」，並未對鄭習會多做評論。

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