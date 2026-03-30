聽新聞
0:00 / 0:00
被問4月「鄭習會」 盧秀燕訪美11天後這樣回
國民黨主席鄭麗文今天宣布接受習近平邀請，將於4月7日至12日率團訪問中國大陸。台中市長盧秀燕3月21日剛結束訪美行程，民進黨台中市議員今天詢問盧市長對「鄭習會」的看法？盧秀燕表示，「非市政以外的議題不會回答」。
鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國大陸。鄭麗文今表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往中國大陸訪問，她表示感謝、欣然接受。
台中市議會今天進行專案報告，民進黨台中市議員江肇國表示，因應盧市長未來政治路的規劃，市政之餘，對於國政也要侃侃而談。他說，盧市長上周訪美，中國今天邀請鄭麗文主席到大陸訪問，兩種不同路徑，請問盧市長看法？
對此，盧秀燕回覆「非市政以外的議題不會回答」，並未對鄭習會多做評論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。