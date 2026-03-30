鄭習會先於川習會登場 張五岳：北京先釋對台訊號

30日，大陸官方宣布邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日率團訪問江蘇、上海及北京，並將舉行鄭習會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受本報訪問時分析，在川習會延後至5月中旬背景下，北京選擇先透過鄭習會釋放對台政策訊號，採取「堅守九二共識、反對台獨」底線，同時強調兩岸交流與融合發展，預期鄭習會前後一段時間，北京對台施壓力道將相對趨緩。

在時間安排方面，原定3月31日至4月2日舉行的川習會，因伊朗戰事延後至5月14日至15日。隨著川習會延後，北京更有必要在此之前透過國共平台釋出明確訊號。張五岳表示，北京在此情勢下大致會採取「軟硬並行」策略，一方面強調較為「軟性」的訴求，包括推動兩岸融合發展與和平交流，並可能強調「守護中華民族共同家園」與「鑄牢中華民族共同體意識」。

另一方面，北京也會明確劃出底線，即重申九二共識、反對台獨，這些都將成為鄭習會的主旋律。因此，鄭習會安排在4月初，基本上仍在原先規劃之內。

張五岳指出，清明節前後本就是較合適時機，一方面具有祭祖與中華文化意涵，另一方面也在大陸兩會結束之後；加上川習會延後，北京有其整體節奏安排，不太可能將鄭習會延至5月之後。原因在於5月後距離台灣選舉較近，且北京亦有多項重要外事活動，包括習近平訪美相關事宜及中阿峰會等國際會議。

在行程安排上，也大致可以判斷為「由南往北」。鄭麗文此行第一站是江蘇，應會到南京中山陵祭拜孫中山，這是歷任國民黨主席訪中的重要行程，也具有歷史與象徵意義，過程中多少會凸顯中華民國作為亞洲第一個民主共和國的歷史定位，而從北京角度來看，也接受中華民國存在於1912年至1949年。

鄭麗文隨後前往上海，張五岳預期，鄭一定會與上海市委書記陳吉寧會面，陳吉寧被外界視為是明年中共二十一大可能升任常委的熱門人選之一，最後再到北京進行鄭習會。整體路線不會是由北往南，而是由南往北。

至於鄭習會的實際成果，仍須視後續發展而定，但維持相對穩定的格局是可以預期的；若會面期間兩岸關係反而出現緊繃，某種程度上也會削弱此次會面的效果。

至於成果如何，張五岳認為，主要取決於幾個因素：首先，北京方面是否願意釋出具體對台政策與善意，並透過國民黨作為平台，讓台灣民眾「有感」並從中受益，這是重要考量之一。

其次，兩岸關係並非北京單方面可以主導，仍需台灣政府公權力配合與互動，亦即所謂「相向而行」。在此情況下，由於國民黨目前並無公權力，相關成果的落實仍存在限制，因此最終效果如何，仍須由台灣社會與民眾觀感來決定。

張五岳指出，從北京的角度來看，國共平台已將近10年未正式啟動，上一次領導人會面為2016年的洪習會。因此，今年北京對台政策將有兩個主要主軸：一是透過鄭習會釋出對台訊號，在堅守底線的同時推動融合發展與交流；二是透過5月中旬的川習會，處理美中關係與台灣議題，包括如何管控分歧、明確底線與避免誤判。