習近平邀鄭麗文訪陸 陸學者：對推動國民黨發展有助益

中共中央台辦主任宋濤30日宣布，中共中央總書記習近平邀國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯30日接受本報採訪表示，在國民黨內部面臨各種調整與波瀾下，中共方面邀請鄭麗文主席赴陸，對她而言是非常好的推動作用。

包承柯說，這是國共兩黨期待很久的一件大事，從去年10月19日習近平給當時當選國民黨主席的鄭麗文發賀電，鄭麗文也隨即回覆電文致謝，這意味兩黨領導人進行第一次溝通，鄭麗文主席當時也表達希望能到訪大陸。

包承柯表示，國民黨是很資深的政黨，裡面資深幹部領導人很多，而鄭麗文主席在黨內相對年輕，她以政治黑馬之姿走出來的領導人要駕馭百年老黨國民黨非常不容易，各種各樣的政治勢力都有都有不同的看法和意見。

包承柯進一步指，這半年裡邊在國民黨內、外都有不同聲音在反映，甚至於思想邏輯上相對一致的馬英九基金會都會出現一些不同的認識和看法。他覺得這是一種政治邏輯必然正常的反應，關鍵在於國民黨需要調整與發展，需要更加年輕、活力的領導人來推動國民黨的發展。

也因此，國民黨在迎來鄭麗文衝擊下會面臨各種調整，包承柯說，國民黨出現的波瀾需要鄭麗文花更大精力面對，欣慰的是沒有很長的時間，包括國民黨對馬英九基金會的事情也逐漸平靜。他認為，國民黨內還需要有更多的人耐心的看待鄭麗文的努力，看看國民黨未來發展的方向到底在哪裡，給鄭麗文一定時間去做她想做的事情。然後創造更多條件去調整與改革以推動國民黨發展。

「大陸是本著這樣的一種思考邏輯去認識的」包承柯說，在前述環境下，中共中央總書記習近平及時發出邀請在4月中旬邀請鄭麗文主席赴陸。「這對於鄭麗文主席而言是非常好的推動作用。」

包承柯表示，不管從哪個角度看，國共兩黨有政治分歧，有政治合作，在過去的歷史環境裡面，這兩黨在中國現代史上都具有非常重份量，且發揮重要作用。「所以兩黨未來、兩岸關係的合作、兩岸關係的和平發展、兩岸關係的和平統一，離不開兩黨繼續合作和努力，這是不可迴避的。」

包承柯稱，儘管國民黨內有各樣政治分歧，但在反對台獨、九二共識上是一致的，既然國共兩黨都有反對台獨、兩岸同屬一中的基本相同立場。既然有一致想法跟思考邏輯，可以共同推動合作、推動兩岸和平發展作為前景。

至於鄭麗文今年初曾表示出訪規劃是「先陸後美」，包承柯說，實際上兩岸關係是非常重要且關鍵因素，先在兩岸關係如何調整問題上建立明確且良好願景，也可以對鄭麗文事後訪美奠定一個基礎。

包承柯續指，從習近平總書記的賀電，到國民黨副主席蕭旭岑帶領國民黨智庫訪陸，及接下來兩黨最高領導人的見面與交流，都有助於對兩岸問題做更明確的基礎性說法。

在國際交往層面上，包承柯說，大家都希望兩岸平衡、兩岸關係穩定，反台獨是關鍵核心要素，鄭麗文在重視兩岸關係基礎上，推動國際上一些認識。然而，包承柯強調「兩岸關係的問題，台灣的問題是中國國內的事情，如果中國大陸的不管從哪個角度上說，不希望外國的插手」他說。