快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平邀鄭麗文訪陸 陸學者：對推動國民黨發展有助益

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
國民黨主席鄭麗文將於下周登陸訪問。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文將於下周登陸訪問。記者劉學聖／攝影

中共中央台辦主任宋濤30日宣布，中共中央總書記習近平邀國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯30日接受本報採訪表示，在國民黨內部面臨各種調整與波瀾下，中共方面邀請鄭麗文主席赴陸，對她而言是非常好的推動作用。

包承柯說，這是國共兩黨期待很久的一件大事，從去年10月19日習近平給當時當選國民黨主席的鄭麗文發賀電，鄭麗文也隨即回覆電文致謝，這意味兩黨領導人進行第一次溝通，鄭麗文主席當時也表達希望能到訪大陸。

包承柯表示，國民黨是很資深的政黨，裡面資深幹部領導人很多，而鄭麗文主席在黨內相對年輕，她以政治黑馬之姿走出來的領導人要駕馭百年老黨國民黨非常不容易，各種各樣的政治勢力都有都有不同的看法和意見。

包承柯進一步指，這半年裡邊在國民黨內、外都有不同聲音在反映，甚至於思想邏輯上相對一致的馬英九基金會都會出現一些不同的認識和看法。他覺得這是一種政治邏輯必然正常的反應，關鍵在於國民黨需要調整與發展，需要更加年輕、活力的領導人來推動國民黨的發展。

也因此，國民黨在迎來鄭麗文衝擊下會面臨各種調整，包承柯說，國民黨出現的波瀾需要鄭麗文花更大精力面對，欣慰的是沒有很長的時間，包括國民黨對馬英九基金會的事情也逐漸平靜。他認為，國民黨內還需要有更多的人耐心的看待鄭麗文的努力，看看國民黨未來發展的方向到底在哪裡，給鄭麗文一定時間去做她想做的事情。然後創造更多條件去調整與改革以推動國民黨發展。

「大陸是本著這樣的一種思考邏輯去認識的」包承柯說，在前述環境下，中共中央總書記習近平及時發出邀請在4月中旬邀請鄭麗文主席赴陸。「這對於鄭麗文主席而言是非常好的推動作用。」

包承柯表示，不管從哪個角度看，國共兩黨有政治分歧，有政治合作，在過去的歷史環境裡面，這兩黨在中國現代史上都具有非常重份量，且發揮重要作用。「所以兩黨未來、兩岸關係的合作、兩岸關係的和平發展、兩岸關係的和平統一，離不開兩黨繼續合作和努力，這是不可迴避的。」

包承柯稱，儘管國民黨內有各樣政治分歧，但在反對台獨、九二共識上是一致的，既然國共兩黨都有反對台獨、兩岸同屬一中的基本相同立場。既然有一致想法跟思考邏輯，可以共同推動合作、推動兩岸和平發展作為前景。

至於鄭麗文今年初曾表示出訪規劃是「先陸後美」，包承柯說，實際上兩岸關係是非常重要且關鍵因素，先在兩岸關係如何調整問題上建立明確且良好願景，也可以對鄭麗文事後訪美奠定一個基礎。

包承柯續指，從習近平總書記的賀電，到國民黨副主席蕭旭岑帶領國民黨智庫訪陸，及接下來兩黨最高領導人的見面與交流，都有助於對兩岸問題做更明確的基礎性說法。

在國際交往層面上，包承柯說，大家都希望兩岸平衡、兩岸關係穩定，反台獨是關鍵核心要素，鄭麗文在重視兩岸關係基礎上，推動國際上一些認識。然而，包承柯強調「兩岸關係的問題，台灣的問題是中國國內的事情，如果中國大陸的不管從哪個角度上說，不希望外國的插手」他說。

鄭習會

延伸閱讀

鄭麗文將訪陸 陸學者：符合兩岸大多數人的期待

宋濤：習近平邀請鄭麗文4月7日-4月12日訪問中國大陸

習近平邀鄭麗文訪中　徐國勇：盼她問中國何時選總統

相關新聞

【重磅快評】宮鬥擋不了鄭習會 美國衰微反映兩岸對話需求

馬英九基金會還在宮鬥劇的漩渦中，北京直接出手了。習近平以中共中央總書記名義邀請國民黨主席鄭麗文訪問江蘇、上海、北京，鄭麗文隨即回覆表示感謝並欣然接受邀請。馬英九切割蕭旭岑的動作，從此刻回眺，恰似他與兩岸互動的路線與脈絡的告別。

鄭習會先於川習會登場 張五岳：北京先釋對台訊號

30日，大陸官方宣布邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日率團訪問江蘇、上海及北京，並將舉行鄭習會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受本報訪問時分析，在川習會延後至5月中旬背景下，北京選擇先透過鄭習會釋放對台政策訊號，採取「堅守九二共識、反對台獨」底線，同時強調兩岸交流與融合發展，預期鄭習會前後一段時間，北京對台施壓力道將相對趨緩。

鄭麗文4月訪陸 總統府：會密切注意鄭習會

國民黨主席鄭麗文今天宣布將應中共中央總書記習近平邀請訪問中國大陸，總統府發言人郭雅慧表示，在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，不僅我們對於國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部的情勢發展，美國參議員甚至組團訪台表達對國防特別條例的力挺。「在這樣的時空背景之下，我們會密切注意鄭習會的進行。」

鄭習會能為2026加分？蔣萬安用關鍵8個字回應

國民黨主席鄭麗文4月7日將率團訪問中國大陸，醞釀多時的「鄭習會」可望登場。台北市長蔣萬安今天也被問及，是否認同鄭主席稱「鄭習會」將為年底選舉加分？蔣萬安說，任何兩岸之間的交流，也必須秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則進行。

敏感？張善政被問鄭習會 揮手連喊「不回不回」

國民黨文傳會今證實，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團前往中國大陸訪問，備受矚目的「鄭習會」即將登場，不過，桃園市長張善政今天上午參加「桃園區中平市地重劃區開工動土典禮」被媒體追問時態度十分低調，連忙揮手，連說兩次「不回不回」，不願對鄭習會多做評論。

鄭麗文4月訪陸「鄭習會」 民眾黨樂見：有助兩岸和平對話

國民黨主席鄭麗文今天宣布4月將訪問中國大陸，可能會與中共中央總書記習近平見面。民眾黨發言人張彤對此表示，民眾黨對於兩岸交流的立場始終如一，亦即秉持對等尊嚴，以溝通取代對立，台灣的民主自由法治是與陸方交流的底線，所有互動都必須在公開透明、符合台灣主權與安全的框架下進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。