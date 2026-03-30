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鄭麗文將訪陸 陸學者：符合兩岸大多數人的期待

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京聯合大學台灣研究院位於什剎海校區，是大陸知名涉台研究機構。（記者廖士鋒／攝影）
北京聯合大學台灣研究院位於什剎海校區，是大陸知名涉台研究機構。（記者廖士鋒／攝影）

中共方面30日宣布國民黨主席鄭麗文即將於4月7日至12日訪問大陸，這將是近10年來首位現任國民黨主席登陸訪問，而對於此次由中台辦主任宋濤親自宣布，大陸涉台學者李振廣指出，這很難得，他並強調這次訪問符合兩岸大多數人的期待，兩岸大多數民眾還是希望台海兩岸和平穩定、合作交流。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣30日向本報表示，「習總書記（中共總書記習近平）通過宋濤主任親自發出熱情的邀請，真的是很難得」。他認為這首先表明大陸方面、特別是習總書記對鄭麗文主席來大陸參訪「非常重視」，因為鄭麗文提出要來大陸訪問有一段時間了，今天終於塵埃落定，大陸方面也給出了準確的時間，「這符合兩岸很大多數人的期待」。

他表示，相信通過鄭麗文主席來大陸參訪，應該對兩岸關係、兩岸交流或者對兩岸關係的前景，「帶來新的期待」，「所以我們都期待鄭主席到大陸來、到北京來」。

至於現在兩岸局勢非常的糟糕，這個時間點訪問可能可以為兩岸帶來什麼樣較好的作用？李振廣說，民進黨當局希望把兩岸關係拉到一個對抗乃至危險的境地。鄭麗文主席來大陸參訪，表明島內（此指台灣內部）和兩岸有另一股強大的力量，希望兩岸走向對話、交流、和平、合作，「實際上就是越是在民進黨當局把兩岸搞得局勢緊張的情況下，越需要這種期待兩岸和平交流的力量站出來，去塑造一種新的兩岸關係發展的方向」。

李振廣說，這也代表了兩岸大多數民眾的期待，有助於對民進黨當局把兩岸關係搞對抗、搞亂、搞爛的這種（局勢），「發揮一定的撥亂反正的作用，相信會有這樣的效果」。他最後說，畢竟看了中東也好、俄烏衝突也好，「我相信兩岸大多數民眾還是希望台海兩岸和平穩定、合作交流，這符合兩岸同胞絕大多數人的利益」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，國民黨主席鄭麗文訪問大陸，這符合兩岸大多數人的期待，兩岸大多數民眾還是希望台海兩岸和平穩定、合作交流。（記者廖士鋒／攝影）
北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，國民黨主席鄭麗文訪問大陸，這符合兩岸大多數人的期待，兩岸大多數民眾還是希望台海兩岸和平穩定、合作交流。（記者廖士鋒／攝影）

鄭習會

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