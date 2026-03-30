4月鄭習會 鄭麗文：盼讓兩岸迎來和煦溫暖的春天

國民黨主席鄭麗文今天上午舉行記者會，宣布接受習近平邀請，將於4月7日至12日率團訪問中國大陸。鄭麗文表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往中國大陸訪問，她在此表示感謝、欣然接受。

鄭麗文說，希望4月訪問能夠讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，她也強調，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場，符合全世界的一中政策，相信大家都不願意看到台海成為動亂來源。

鄭麗文指出，「從連戰主席到馬英九總統，到今天鄭麗文訪問大陸，我們都是在共同的政治基礎上，那就是反對台獨、堅持九二共識。」因為反對台獨可以避免戰爭，因為九二共識可以締造和平，這不僅符合國民黨黨章與中華民國憲法，也符合全世界一中政策、不支持台獨的共識。

鄭麗文表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她在此表示感謝、欣然接受。記者胡經周／攝影