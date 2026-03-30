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快評：鄭麗文超車川普 北京有意先謀求兩岸穩定

聯合報／ 本報記者廖士鋒
2026年國際局勢動亂紛擾，國民黨主席鄭麗文即將於下周二啟程訪問中國大陸，預期「謀太平」、「增福祉」將是鄭麗文此行重點。（聯合報系資料照片）
2026年國際局勢動亂紛擾，國民黨主席鄭麗文即將於下周二啟程訪問中國大陸，預期「謀太平」、「增福祉」將是鄭麗文此行重點。（聯合報系資料照片）

國共雙方今日突然宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，卻也不全然意外。美國總統川普確定推遲訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次係中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

兩岸關係非常不好是不爭的事實，而更嚴峻的情況是，2016年底迄今，已有近10年時間，台灣未曾有任何一位主要政黨的現任領導人，與中共領導人坐下來、面對面溝通，兩岸「政黨」與「政府」對話層級長時間處於「雙凍」格局，僅有較低層次的往來互動。

宋濤此次的說法，等於預告鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」勢在必行。同時有別於2015年、2016年朱立倫、洪秀柱兩位現任國民黨主席訪問大陸是由時任國台辦發言人宣布，這次直接由中台辦主任宋濤宣布，位階直追2015年11月的馬習會規格，凸顯中共對鄭麗文此行的重視。若擺在近年中共對外關係上，由正部長級官員親自宣布外賓到訪，也是極其罕見的。

從時間點上來看，川普已經把訪問大陸推遲到5月14日，在此之前，最可能先到訪大陸的大國領導人是俄羅斯總統普亭，而中共在川普原定訪問大陸日期（3月31日）的前一天，同步和國民黨宣布鄭麗文的訪問，背後很可能是北京在權衡國際局勢、兩岸關係等諸多考量後，在短期間內所做出的決斷。

也就是，在伊朗戰局、俄烏戰事、美中關係、中日關係、南海問題的膠著或高度不確定性下，以及年底台灣地方選舉與中共廿屆五中全會前，北京決定先著手在兩岸關係上謀求更多的確定性，或許此即宋濤所稱邀訪理由為「推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展」的箇中之意。相關鋪陳已經在3月大陸「兩會」期間，大陸政協主席王滬寧與宋濤接連發表涉台談話，可見端倪。

國民黨方面表示，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，「為台海謀太平、為民生增福祉」。這番話預告了鄭麗文此行重點是「謀太平」、「增福祉」。接下來值得關注的不僅是鄭麗文在大陸對兩岸論述有什麼表態，更重要的是習近平將對台灣釋出什麼樣的訊號，以及其對台灣和兩岸關係的影響。

鄭習會

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