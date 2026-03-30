綠委看鄭習會 莊瑞雄：前提是對等尊嚴而非鞠躬哈腰

中國領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文赴中訪問，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（30）日指出，不反對兩岸正常交流，但前提是對等尊嚴，而非鞠躬哈腰、配合統戰演出，期許鄭麗文當面說明台灣推動軍購、強化國防是為自我防衛，而非挑釁；他說，和平建立在實力之上，越有自我防衛能力，台海越不容易出事。

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤指出，為推動國共兩黨關系和兩岸關係和平發展，習近平歡迎並邀請鄭麗文於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問；國民黨，鄭麗文感謝並接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

莊瑞雄表示，兩岸正常交流沒有人反對，但前提是對等、有尊嚴，絕不是去對岸鞠躬哈腰，更不是配合統戰演出。鄭麗文此行若真心為台灣好，就應該把台灣的立場講清楚說明白，而不是讓人懷疑是不是又在替對岸擦脂抹粉。

莊瑞雄指出，真正的和平，從來都是建立在自我防衛能力之上，沒有國防，和平就是空話，沒有實力，善意也只會被當成軟弱。

莊瑞雄強調，鄭麗文既然要和習近平見面，就請她當面講清楚，台灣推動軍購、強化國防，不是為了挑釁中國，而是因為台灣必須保護自己、保護民主、保護人民。台灣越有自我防衛的能力，台海才越不容易出事，這才是真正負責任且務實的和平之道。