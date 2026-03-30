鄭麗文赴陸成行 徐國勇盼鄭向習近平提問：中國何時選總統？

中共中央總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文赴中訪問，民進黨秘書長徐國勇今天對鄭麗文提出三項期許，包括清楚表達台灣是主權獨立國家，並當面詢問習近平「中國何時要選總統？」，要求中國撤走飛彈、停止軍機擾台及灰色地帶攻擊，「請把妳（鄭麗文）年輕時主張台灣獨立等核心思想，大聲講出來」。

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤指出，為推動國共兩黨關系和兩岸關係和平發展，習近平歡迎並邀請鄭麗文於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問；國民黨，鄭麗文感謝並接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

民進黨今日上午舉行「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，徐國勇會中回應媒體如何解讀「鄭習會」的意義。

徐國勇指出，國、共交流屬於兩黨事務，但也關乎台灣國家安全與國家施政，畢竟國民黨在台灣執政幾十年，過程中台灣人經歷許多痛苦，直到身兼國民黨主席的前總統李登輝將台灣民主化，他希望國民黨現任幹部銘記，自由、民主、人權是台灣追求以及不變的價值。

徐國勇續指，鄭麗文與習近平見面要談些什麼？能否確保台灣主權與自由民主人權？最為台灣人民所關心；但社會此行似乎充滿疑慮，連共產黨都不稱之為鄭習會，改稱兩岸交流，國民黨應向國人說清楚，此行到底是表達對台灣民主價值的關係，還是僅為政黨與個人利益，若是後者，將被台灣人民唾棄。

徐國勇期許，鄭麗文見到習近平時應大聲講出三件事，第一，台灣是主權獨立國家，「但我相信她不敢」；第二，台灣有總統直選，請鄭麗文當面詢問習近平，中國何時選總統、國會議員、省長，因為這是自由民主最直接的表現；第三，請鄭麗文當面請習近平撤走飛彈，停止軍機擾台，以及針對台灣網路、海纜通訊破壞等灰色地帶攻擊。

「鄭麗文敢講嗎？我希望她敢講，但我對她敢不敢講沒有什麼期待。」徐國勇說，還是鼓勵鄭麗文大聲講出來，把鄭過去年輕時主張台灣獨立等核心思想，再講一遍給習近平聽，大聲講出來，這是他對鄭麗文的期待。