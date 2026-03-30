習近平邀鄭麗文訪陸 民進黨團：盼能表達台灣國防自主需求

中共中央總書記習近平今邀請國民黨主席鄭麗文主席率團前往大陸訪問，時間定於4月7日至12日，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。民進黨立法院黨團副書記長黃捷對此表示，希望鄭麗文赴中會面不會矮化台灣主權，並能向習近平表達台灣軍購的急迫性與國防自主需求。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷今舉行「輿情回應」記者會。黃捷表示，當前正值美方議員訪台、台灣積極向國際釋放民主防衛訊號的敏感時刻，國民黨此時主動釋出赴中訊息，恐與美方形成訊號對撞，這樣的安排很容易被外界解讀為刻意與美方唱反調，甚至混淆台灣在國際社會的定位與對外訊息，對台灣整體外交與安全戰略並非好事。

黃捷指出，她對於鄭麗文此行提出兩點期許，一是希望鄭麗文赴中會面必須建立在對等、尊嚴與不矮化台灣主權的前提上，不能在互動過程中犧牲台灣國家利益。其次，希望鄭麗文能在會面時，正式向習近平表達台灣軍購的急迫性與國防自主需求，清楚傳達台灣人民對和平環境的期待。

莊瑞雄說，若在此刻選擇「投向中國懷抱」，與美方形成對幹態勢，不僅民進黨無法認同，恐怕連國民黨內部都會感受到極大壓力。從總預算遲未審查，到軍購條例持續卡關，若再疊加此一赴中行程，他大膽預測在4月12日前軍購條例恐怕都難以順利推進，勢必持續卡關。

至於雙方實際會談內容，莊瑞雄表示，不宜過度預測，但外界勢必高度關注，是否將涉及軍購、兩岸或台灣對外安全立場等敏感議題。