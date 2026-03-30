習近平邀請鄭麗文赴陸訪問 國民黨團：總要有人提水救火

國民黨稍早宣布，國民黨主席鄭麗文應中共中央總書記習近平邀請，將於4月7日到12日率團前往大陸訪問。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，兩岸關係一直以來就被某些人士添柴加火，與其一天到晚檢討滅火器好不好、功效如何，倒不如有人願意去滅火，所以總要有人提水去救火，這對國家、世界火藥庫之一來說都有直接降溫的幫助。

國民黨主席辦公室表示，中共中央總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

林沛祥上午在立法院接受媒體訪問時表示，不必過度政治解讀「鄭習會」，兩岸關係一直以來就被某些人士加油添醋、添柴加火。與其隔空喊話，不如好好對話；與其隔空交火，不如直接滅火。大家都希望台灣的火不要燒起來，火燒不起來，台灣沒事，亞洲就沒事，而在這當中，總要有人提水去救火、滅火。與其一天到晚檢討滅火器好不好、功效如何，倒不如有人願意去滅火，對整個國家、整個世界最危險的火藥庫之一，這會有直接降溫的幫助。

國民黨立委賴士葆也說「對話比對抗好」，台灣應該是在準備國防力量的同時，也同時準備跟大陸談，若能談出結果不是很好嗎？交流一定有幫助，樂見「鄭習會」。