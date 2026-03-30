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宋濤：習近平邀請鄭麗文4月7日-4月12日訪問中國大陸
根據中國官媒新華社報導，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤今天表示，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。
新華社今天上午報導，宋濤表示，鄭麗文就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。
宋濤說，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。
宋濤表示，中國大陸將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。
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