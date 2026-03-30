宋濤：習近平邀請鄭麗文4月7日-4月12日訪問中國大陸

國民黨主席鄭麗文今天宣布將應中共中央總書記習近平邀請訪問中國大陸，總統府發言人郭雅慧表示，在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，不僅我們對於國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部的情勢發展，美國參議員甚至組團訪台表達對國防特別條例的力挺。「在這樣的時空背景之下，我們會密切注意鄭習會的進行。」

2026-03-30 13:48