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鄭習會來了 國民黨：習近平邀請鄭麗文訪問大陸
國民黨主席辦公室表示，中共中央總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。
鄭麗文上午11時將舉行記者會說明。
中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日表示，鄭麗文就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。為推動國共兩黨關系和兩岸關係和平發展，習近平歡迎並邀請鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。
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