快訊

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

LINE TODAY啟用高鐵「自由座等候時間預估」！1鍵速查人潮資訊

聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS預算中央遲不處理 李四川籲莫把民眾當政黨競爭對象

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川呼籲，行政院應儘速核定TPASS預算，應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川呼籲，行政院應儘速核定TPASS預算，應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象。圖／李四川競辦提供

立法院二讀通過 TPASS 等 718 億元新興計畫先行動支案，卻被行政院擱置，行政院長卓榮泰今稱新興預算僅占總預算 2%，行政院的大門不能只開 2%。今午國民黨新北市長參選人李四川呼籲，行政院應儘速核定TPASS預算，應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象。

國民黨新北市長參選人李四川今日出席國民黨退除役軍人餐會時，針對立法院通過的718億元預算，卻被行政院擱置處理，呼籲行政院應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象，尤其，其中包含了TPASS通勤月票與治水預算在內，都關係著民眾的生計和安全，卻仍卡在行政院長桌上未核定。

李四川說，立法院審查時已優先讓TPASS與治水等具急迫性的預算通過，但預算公文卻一直放在行政院長桌上不批，他表示「預算那塊餅，不論在中央還是地方，都是市民繳的稅，必須花在市民身上。」他呼籲與卓榮泰院長同黨的新北立委，應積極要求中央儘速核定，別讓市民擔心月票無法使用。

李四川強調，TPASS通勤月票的由來，正是他過去擔任新北市副市長期間，與時任台北市副市長鄧家基合作推動的「1280月票」。他表示，正因為有1280月票的成功經驗，才有今天基北北桃TPASS的實施，這項政策不僅減少空氣污染，更實質減輕北北基桃，幾百萬通勤人口的負擔。

新北 卓榮泰 行政院長

延伸閱讀

政院卡718億元預算 高虹安籲放下對立、謝國樑：市府負責到底

政院：立院213天未審總預算 藍批賴皮

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

財政告急 各縣市被迫代墊TPASS補助

相關新聞

TPASS預算中央遲不處理 李四川籲莫把民眾當政黨競爭對象

立法院二讀通過 TPASS 等 718 億元新興計畫先行動支案，卻被行政院擱置，行政院長卓榮泰今稱新興預算僅占總預算 2%，行政院的大門不能只開 2%。今午國民黨新北市長參選人李四川呼籲，行政院應儘速核定TPASS預算，應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象。

藍促新興預算快動支 卓榮泰酸：軍購預算要等鄭麗文自中返台新指示？

繼桃園市長張善政喊話政院儘早執行718億元動支案預算，台北市長蔣萬安也憂心拖累全民福祉，行政院長卓榮泰今（31）日反擊稱，行政院大門不能只為2%的預算敞開，他更藉台中市長盧秀燕對軍購特別條例的表態向張、蔣喊話，究竟是要等盧秀燕，還是等待國民黨主席鄭麗文從中返台的新指示，「全民都在等你們的回答」。

新興預算被卡「全台都在等」？ 卓揆：政院大門不能只開2%

2026總預算至今未審，立法院日前先行通過718億元新興預算動支案，行政院仍未執行，輿論傳出「新興預算被卡住，整個台灣都在等卓揆」。對此，行政院長卓榮泰受訪回應，718億元新興預算，只占今年總預算3兆350億元2%，換句話說，行政院的大門不能只開2%。

總預算送立院214天未審 政院要藍白地方首長與選區立委溝通

桃園、新竹、基隆與台北市長陸續喊話政院，儘早執行718億元動支案預算。行政院表示，今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

國民黨：總統府將善意當敵意？拿預算審議當藉口掩飾兩岸無能

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸。總統府表示，國防特別條例尚未通過審查及美方關注台灣情勢發展的此刻，會密切注意鄭習會的進行。國民黨反擊，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。

總預算送立院214天未審 政院點名：北士科科技廊帶預算卡關

行政院表示，2026年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，發言人李慧芝30日表示，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立委，應該都了解預算需要經過三讀審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。