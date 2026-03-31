TPASS預算中央遲不處理 李四川籲莫把民眾當政黨競爭對象

立法院二讀通過 TPASS 等 718 億元新興計畫先行動支案，卻被行政院擱置，行政院長卓榮泰今稱新興預算僅占總預算 2%，行政院的大門不能只開 2%。今午國民黨新北市長參選人李四川呼籲，行政院應儘速核定TPASS預算，應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象。

國民黨新北市長參選人李四川今日出席國民黨退除役軍人餐會時，針對立法院通過的718億元預算，卻被行政院擱置處理，呼籲行政院應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象，尤其，其中包含了TPASS通勤月票與治水預算在內，都關係著民眾的生計和安全，卻仍卡在行政院長桌上未核定。

李四川說，立法院審查時已優先讓TPASS與治水等具急迫性的預算通過，但預算公文卻一直放在行政院長桌上不批，他表示「預算那塊餅，不論在中央還是地方，都是市民繳的稅，必須花在市民身上。」他呼籲與卓榮泰院長同黨的新北立委，應積極要求中央儘速核定，別讓市民擔心月票無法使用。

李四川強調，TPASS通勤月票的由來，正是他過去擔任新北市副市長期間，與時任台北市副市長鄧家基合作推動的「1280月票」。他表示，正因為有1280月票的成功經驗，才有今天基北北桃TPASS的實施，這項政策不僅減少空氣污染，更實質減輕北北基桃，幾百萬通勤人口的負擔。