藍促新興預算快動支 卓榮泰酸：軍購預算要等鄭麗文自中返台新指示？

繼桃園市長張善政喊話政院儘早執行718億元動支案預算，台北市長蔣萬安也憂心拖累全民福祉，行政院長卓榮泰今（31）日反擊稱，行政院大門不能只為2%的預算敞開，他更藉台中市長盧秀燕對軍購特別條例的表態向張、蔣喊話，究竟是要等盧秀燕，還是等待國民黨主席鄭麗文從中返台的新指示，「全民都在等你們的回答」。

總預算僵局未解，立法院日前同意TPASS等718億元新興計畫先行動支案，但行政院質疑暫時同意動支不符憲法與預算法規定，造成預算執行的不確定性，桃園、新竹、基隆與台北市長陸續喊話政院，儘早執行718億元動支案預算。

針對新興預算爭議延燒，卓榮泰指出，行政院大門永遠為全國人民敞開，但718億元的新興預算只占今年總預算3兆350億元的2%，「行政院的大門不能只開2%」。

對於張善政、蔣萬安訴求，卓榮泰表示，請兩位看看選區內的立委，到底有沒有要真正支持中央政府總預算？

卓榮泰進一步稱，台中市長盧秀燕已講出心裡話，對「軍購特別條例」提出與行政院版接近的數字，政院願就此好好討論。他並向張、蔣喊話，盧秀燕也在等你們，兩位是要等盧秀燕，還是要等國民黨主席鄭麗文自中國返台後的新指示，「全民都在等你們的回答」。