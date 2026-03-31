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新興預算被卡「全台都在等」？ 卓揆：政院大門不能只開2%

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

2026總預算至今未審，立法院日前先行通過718億元新興預算動支案，行政院仍未執行，輿論傳出「新興預算被卡住，整個台灣都在等卓揆」。對此，行政院長卓榮泰受訪回應，718億元新興預算，只占今年總預算3兆350億元2%，換句話說，行政院的大門不能只開2%。

卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰指出，行政院的大門永遠要為全國人民而敞開，但是718億元新興預算，只占今年總預算3兆350億元2%，換句話說，行政院的大門不能只開2%。

他表示，針對「新興預算被卡住」的說法，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安都提過相同的看法，他請兩位市長去看看他們自己區域裡面的立委，到底有沒有要真正支持3兆350億元中央政府總預算？他們的委員要不要支持？

卓榮泰說，台中市長盧秀燕已經講出了內心話，軍購特別條例，盧講出了與院版比較接近的一個數字。他願意好好來討論，也提醒張善政、蔣萬安，「盧秀燕在等你們」，兩位是要聽盧秀燕，還是要等國民黨主席鄭麗文從中國回來再（給予）新的指示？全民都在等他們的回答。

國民黨 總預算 蔣萬安

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