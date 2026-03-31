新興預算被卡「全台都在等」？ 卓揆：政院大門不能只開2%

繼桃園市長張善政喊話政院儘早執行718億元動支案預算，台北市長蔣萬安也憂心拖累全民福祉，行政院長卓榮泰今（31）日反擊稱，行政院大門不能只為2%的預算敞開，他更藉台中市長盧秀燕對軍購特別條例的表態向張、蔣喊話，究竟是要等盧秀燕，還是等待國民黨主席鄭麗文從中返台的新指示，「全民都在等你們的回答」。

2026-03-31 10:04