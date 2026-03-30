快訊

vivo X300 Ultra最強創作神器登台！雙2億畫素鏡頭＋外接鏡頭 拍演唱會、生態攝影超輕鬆

台鐵七堵調車場爆電聯車相撞 多節車廂出軌、1員工受傷

西班牙防長：對涉及伊朗戰事美國飛機 關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算送立院214天未審 政院要藍白地方首長與選區立委溝通

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

桃園、新竹、基隆與台北市長陸續喊話政院，儘早執行718億元動支案預算。行政院表示，今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

總預算僵局未解，立法院日前二讀通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，但行政院質疑暫時同意動支不符憲法與預算法規定，造成預算執行的不確定性；繼桃園市長張善政後，新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑今天都喊話，請行政院基於民生考量與通勤族需求，儘早開始執行718億元預算。台北市長蔣萬安也質疑，行政院長卓榮泰一意孤行會拖累全民福祉。

行政院發言人李慧芝指出，今年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立法委員，應該都了解預算需要經過三讀審議，但今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作。

李慧芝指出，基隆市長謝國樑曾任三屆立法委員，對立法院審議總預算的程序應具備相當經驗。然而，本次立法院僅是通過一個決議，而非依照《立法院職權行使法》第7條完成預算案的三讀；蔣萬安要打造南港、北士科科技廊帶，但產學界最需要的中央科技預算卻卡在立法院；而新竹地區目前正面臨極端氣候挑戰，中央正透過「多調水」、「多找水」、「多省水」等措施來協助，但整體防災應變、及更多因應方案，都需要總預算作為後盾，若總預算遲未通過，災損金與第二預備金都無法動支。

李慧芝強調，現階段立法院挑挑揀揀出來的718億元，僅占總預算的2%，且未完成三讀程序，而其他98%所有攸關民生、科技、重大建設及社福的預算都被丟包，但3兆350億的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，中央與地方都迫切需要總預算的通過，全臺灣、全體國人、全體產業都等立法院放下政治算計、履行職責，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

立法院 行政院 總預算 第二預備金 蔣萬安 謝國樑

延伸閱讀

政院卡718億元預算 高虹安籲放下對立、謝國樑：市府負責到底

718億卡在鍋上 坐等民怨發酵？

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

相關新聞

總預算送立院214天未審 政院要藍白地方首長與選區立委溝通

桃園、新竹、基隆與台北市長陸續喊話政院，儘早執行718億元動支案預算。行政院表示，今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

國民黨：總統府將善意當敵意？拿預算審議當藉口掩飾兩岸無能

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸。總統府表示，國防特別條例尚未通過審查及美方關注台灣情勢發展的此刻，會密切注意鄭習會的進行。國民黨反擊，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。

總預算送立院214天未審 政院點名：北士科科技廊帶預算卡關

行政院表示，2026年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，發言人李慧芝30日表示，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立委，應該都了解預算需要經過三讀審議。

誰卡建設？政院反嗆張善政 萬美玲揭事實轟：卡桃園建設的是卓榮泰

桃園市長張善政日前促政院儘速執行新興計畫預算，遭政院反控在野黨未審115年度中央政府總預算案，導致桃園鐵路地下化建設受阻。國民黨立委萬美玲今天反駁，桃園鐵路地下化追加預算根本未納入115年度交通部預算，行政院誤導社會大眾，真正卡住桃園建設、擋住全台718億新興計畫經費的，就是行政院長卓榮泰。

TPASS等預算仍躺卓榮泰桌上 蔣萬安重話：一意孤行拖累全民福祉

立法院6日同意行政院先行動支38項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案等。但過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院，繼桃園市長張善政後，北市長蔣萬安今天也重話院長卓榮泰一意孤行，只會拖累全民福祉。

影／蔡其昌喊話盧秀燕 快發揮她的影響力盡速通過軍購案

國民黨台中市長盧秀燕最近發表她對軍購案看法，民進黨立院黨團總召、立委蔡其昌今天在台中機場受訪時說，希望盧市長盡速發揮她的影響力，快和國民黨團與立委溝通，盡速通過軍購案，讓台灣更安全，台海不會發生戰爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。