總預算送立院214天未審 政院要藍白地方首長與選區立委溝通

桃園、新竹、基隆與台北市長陸續喊話政院，儘早執行718億元動支案預算。行政院表示，今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

總預算僵局未解，立法院日前二讀通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，但行政院質疑暫時同意動支不符憲法與預算法規定，造成預算執行的不確定性；繼桃園市長張善政後，新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑今天都喊話，請行政院基於民生考量與通勤族需求，儘早開始執行718億元預算。台北市長蔣萬安也質疑，行政院長卓榮泰一意孤行會拖累全民福祉。

行政院發言人李慧芝指出，今年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立法委員，應該都了解預算需要經過三讀審議，但今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作。

李慧芝指出，基隆市長謝國樑曾任三屆立法委員，對立法院審議總預算的程序應具備相當經驗。然而，本次立法院僅是通過一個決議，而非依照《立法院職權行使法》第7條完成預算案的三讀；蔣萬安要打造南港、北士科科技廊帶，但產學界最需要的中央科技預算卻卡在立法院；而新竹地區目前正面臨極端氣候挑戰，中央正透過「多調水」、「多找水」、「多省水」等措施來協助，但整體防災應變、及更多因應方案，都需要總預算作為後盾，若總預算遲未通過，災損金與第二預備金都無法動支。

李慧芝強調，現階段立法院挑挑揀揀出來的718億元，僅占總預算的2%，且未完成三讀程序，而其他98%所有攸關民生、科技、重大建設及社福的預算都被丟包，但3兆350億的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，中央與地方都迫切需要總預算的通過，全臺灣、全體國人、全體產業都等立法院放下政治算計、履行職責，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。