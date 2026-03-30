快訊

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨：總統府將善意當敵意？拿預算審議當藉口掩飾兩岸無能

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今舉行記者會宣布將訪問中國大陸。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文今舉行記者會宣布將訪問中國大陸。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸。總統府表示，國防特別條例尚未通過審查及美方關注台灣情勢發展的此刻，會密切注意鄭習會的進行。國民黨反擊，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。

國民黨批評，對於鄭麗文釋出的善意，總統府卻視為敵意？總統府若對任何對話契機都先以政治眼光解讀，又如何讓國人相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題？

國民黨指出，立法院對預算案與特別條例的審查，本就是憲政體制下的正常監督程序。民進黨一遇到監督，就把一切都抹成「卡預算」。難道只要不是民進黨主導的路線，都該被打成問題？這種把國會監督與兩岸事務混為一談的說法，真正暴露的，不是總統府對國安有多重視，而是民進黨對民主監督有多不耐、對兩岸問題有多無力。

國民黨表示，鄭麗文已清楚表明，此次訪問大陸，是在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危，而是可以憑藉智慧與努力，共同走出和平的康莊大道。

國民黨表示，反觀總統府的回應，除了質疑、抹黑、扣帽，仍舊沒有回答台灣人民最關心的問題：民進黨執政至今，除了升高對立、堆高風險之外，究竟為兩岸和平做了什麼？

國民黨表示，鄭麗文也表達，無論行前或行後，都願意與賴清德總統見面交換意見。若總統府真有誠意面對兩岸局勢，就應以開放、務實態度看待溝通與交流，不是一面高喊民主，一面排斥對話；一面宣稱重視和平，一面把所有努力降低衝突的人都打成可疑對象。令人憂心的不是有人願意為和平尋路，而是執政者除了政治操作，已經拿不出處理兩岸問題的能力與方案。

兩岸交流 九二共識 特別條例 鄭麗文 兩岸

延伸閱讀

評鄭習會「象徵大於實質」 洪耀南：兩岸未必立刻回暖 台灣政治攻防先加劇

鄭習會下周登場 總統府密切注意

「鄭習會」將登場…民進黨：軍機軍艦還在繞 鄭習會只為分化台灣

鄭麗文4月訪陸 總統府：會密切注意鄭習會

相關新聞

誰卡建設？政院反嗆張善政 萬美玲揭事實轟：卡桃園建設的是卓榮泰

桃園市長張善政日前促政院儘速執行新興計畫預算，遭政院反控在野黨未審115年度中央政府總預算案，導致桃園鐵路地下化建設受阻。國民黨立委萬美玲今天反駁，桃園鐵路地下化追加預算根本未納入115年度交通部預算，行政院誤導社會大眾，真正卡住桃園建設、擋住全台718億新興計畫經費的，就是行政院長卓榮泰。

國民黨：總統府將善意當敵意？拿預算審議當藉口掩飾兩岸無能

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸。總統府表示，國防特別條例尚未通過審查及美方關注台灣情勢發展的此刻，會密切注意鄭習會的進行。國民黨反擊，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。

總預算送立院214天未審 政院點名：北士科科技廊帶預算卡關

行政院表示，2026年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，發言人李慧芝30日表示，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立委，應該都了解預算需要經過三讀審議。

TPASS等預算仍躺卓榮泰桌上 蔣萬安重話：一意孤行拖累全民福祉

立法院6日同意行政院先行動支38項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案等。但過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院，繼桃園市長張善政後，北市長蔣萬安今天也重話院長卓榮泰一意孤行，只會拖累全民福祉。

影／蔡其昌喊話盧秀燕 快發揮她的影響力盡速通過軍購案

國民黨台中市長盧秀燕最近發表她對軍購案看法，民進黨立院黨團總召、立委蔡其昌今天在台中機場受訪時說，希望盧市長盡速發揮她的影響力，快和國民黨團與立委溝通，盡速通過軍購案，讓台灣更安全，台海不會發生戰爭。

盧秀燕喊軍購應8千億至1兆與黨中央不同調？ 鄭麗文回應了

台中市長盧秀燕表態支持軍購特別條例預算規模應達8000億元至1兆元，被指與國民黨「3800億+N」版本不同調。國民黨主席鄭麗文今天表示，盧秀燕表達的也是大家眾所周知「應該不只有3800億元」，但後續資料到目前為止仍不可得知，身為在野黨真的很為難，也希望政府開誠布公說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。