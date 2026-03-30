國民黨：總統府將善意當敵意？拿預算審議當藉口掩飾兩岸無能

國民黨主席鄭麗文宣布4月將訪問中國大陸。總統府表示，國防特別條例尚未通過審查及美方關注台灣情勢發展的此刻，會密切注意鄭習會的進行。國民黨反擊，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。

國民黨批評，對於鄭麗文釋出的善意，總統府卻視為敵意？總統府若對任何對話契機都先以政治眼光解讀，又如何讓國人相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題？

國民黨指出，立法院對預算案與特別條例的審查，本就是憲政體制下的正常監督程序。民進黨一遇到監督，就把一切都抹成「卡預算」。難道只要不是民進黨主導的路線，都該被打成問題？這種把國會監督與兩岸事務混為一談的說法，真正暴露的，不是總統府對國安有多重視，而是民進黨對民主監督有多不耐、對兩岸問題有多無力。

國民黨表示，鄭麗文已清楚表明，此次訪問大陸，是在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危，而是可以憑藉智慧與努力，共同走出和平的康莊大道。

國民黨表示，反觀總統府的回應，除了質疑、抹黑、扣帽，仍舊沒有回答台灣人民最關心的問題：民進黨執政至今，除了升高對立、堆高風險之外，究竟為兩岸和平做了什麼？

國民黨表示，鄭麗文也表達，無論行前或行後，都願意與賴清德總統見面交換意見。若總統府真有誠意面對兩岸局勢，就應以開放、務實態度看待溝通與交流，不是一面高喊民主，一面排斥對話；一面宣稱重視和平，一面把所有努力降低衝突的人都打成可疑對象。令人憂心的不是有人願意為和平尋路，而是執政者除了政治操作，已經拿不出處理兩岸問題的能力與方案。