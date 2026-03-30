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總預算送立院214天未審 政院點名：北士科科技廊帶預算卡關

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

政院表示，2026年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，發言人李慧芝30日表示，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立委，應該都了解預算需要經過三讀審議。

李慧芝提到，但今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作。

李慧芝指出，基隆市長謝國樑曾任三屆立法委員，對立法院審議總預算的程序應具備相當經驗。然而，此次立法院僅是通過一個決議，而非依照《立法院職權行使法》第7條完成預算案的三讀。台北市長蔣萬安要打造南港、北士科科技廊帶，但產學界最需要的中央科技預算卻卡在立法院。

李慧芝說，新竹地區目前正面臨極端氣候挑戰，中央正透過「多調水」、「多找水」、「多省水」等措施來協助，但整體防災應變、及更多因應方案，都需要總預算作為後盾，若總預算遲未通過，災損金與第二預備金都無法動支。

李慧芝強調，現階段立法院挑挑揀揀出來的718億元，僅占總預算的2%，且未完成三讀程序，而其他98%所有攸關民生、科技、重大建設及社福的預算都被丟包，但3兆350億的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，中央與地方都迫切需要總預算的通過。

李慧芝表示，全台灣、全體國人、全體產業都等立法院放下政治算計、履行職責，政院也呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

政院 立法院 李慧芝 總預算

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