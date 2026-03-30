誰卡建設？政院反嗆張善政 萬美玲揭事實轟：卡桃園建設的是卓榮泰

桃園市長張善政日前促政院儘速執行新興計畫預算，遭政院反控在野黨未審115年度中央政府總預算案，導致桃園鐵路地下化建設受阻。國民黨立委萬美玲今天反駁，桃園鐵路地下化追加預算根本未納入115年度交通部預算，行政院誤導社會大眾，真正卡住桃園建設、擋住全台718億新興計畫經費的，就是行政院長卓榮泰。

萬美玲指出，桃園市民高度關注的鐵路地下化工程，原規劃總經費1048億元，卻因交通部工程延宕、原物料上漲等因素需追加769億元，變更計畫更早在去年8月20日即已簽陳行政院，但至今已逾7個月仍未核定，導致工程進度落後達16.73%，這不是預算問題，而是行政院怠惰不作為。

萬美玲指出，「萬大樹林捷運線」與「高雄小港林園線」同樣都需追加預算，但民進黨立委蘇巧慧爭取萬大樹林捷運修正計畫，短短一周內即獲行政院核定，顯見問題根本不在財劃法；反觀桃園鐵路地下化，至今仍遭擱置，形成強烈對比，令人質疑行政院為了政治利益，刻意犧牲桃園市民。

萬美玲強調，桃園鐵路地下化追加預算至今未獲行政院核定，根本未納入115年度交通部預算，行政院發言人卻對外宣稱桃園鐵路地下化受總預算影響，嚴重誤導社會大眾，這樣的說法不是失言，而是公然說謊，根本上行下效，跟卓榮泰院長一樣，都在欺騙國人。

萬美玲呼籲卓榮泰，應停止政治操作，立即核定桃園鐵路地下化變更計畫，還給桃園市民應有的正義，多拖一天，相關工程費用就可能再增加。卓榮泰的政治決定，受影響的是全體桃園市民、浪費的更是全體國人的納稅錢。