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TPASS等預算仍躺卓榮泰桌上 蔣萬安重話：一意孤行拖累全民福祉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

立法院6日同意行政院先行動支38項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含TPASS通勤月票案等。但過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院，繼桃園市長張善政後，北市長蔣萬安今天也重話院長卓榮泰一意孤行，只會拖累全民福祉。

蔣萬安今天下午出席北投製片場ROT案啟動記者會，媒體問及蔣萬安，TPASS通勤月票案等718億元經費還卡在行政院長卓榮泰的辦公室？是否會找機會出席院會親自向卓揆表達地方焦慮？

蔣萬安今天再度重話，表示院長卓榮泰一意孤行，只會拖累全民福祉。桃園市長張善政也有出來講，全台都在等卓榮泰院長一個人，這已經是跨縣市全民的心聲。所以除了重啟核電之外，他要再度呼籲中央回頭是岸。

新興計畫 張善政 卓榮泰 TPASS 蔣萬安

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