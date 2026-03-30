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影／蔡其昌喊話盧秀燕 快發揮她的影響力盡速通過軍購案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌和立委何欣純，今天到台中機場參加星宇航空台中飛東京、熊本航線首航儀式。記者游振昇／攝影
民進黨立院黨團總召蔡其昌和立委何欣純，今天到台中機場參加星宇航空台中飛東京、熊本航線首航儀式。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長盧秀燕最近發表她對軍購案看法，民進黨立院黨團總召、立委蔡其昌今天在台中機場受訪時說，希望盧市長盡速發揮她的影響力，快和國民黨團與立委溝通，盡速通過軍購案，讓台灣更安全，台海不會發生戰爭。

蔡其昌今天受訪時說，盧市長應盡速地發揮她的影響力，趕快跟國民黨的黨團跟立委溝通，希望能夠盡速通過軍購案，讓台灣更安全、讓台海不會發生戰爭。蔡其昌表示，民眾希望盧市長發揮她的影響力，能夠做出讓大家覺得，這個軍購案是符合百姓跟台灣主流民意的需要。

盧秀燕今天受訪說，她這二天已經就自己對於軍購的想法，做比較完整的論述，她個人主張大概是在8000億到1兆之間。不管是政院版，或者是她的版本，或者是國民黨版，大家仔細看，其實差異不是很大。

星宇航空拓展中台灣航網，今天和明天接力開航台中飛東京、熊本航線，為中部旅客提供多元且便利的直飛選擇。今天在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，立委蔡其昌等人到場。

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