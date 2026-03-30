盧秀燕喊軍購應8千億至1兆與黨中央不同調？ 鄭麗文回應了

台中市長盧秀燕表態支持軍購特別條例預算規模應達8000億元至1兆元，被指與國民黨「3800億+N」版本不同調。國民黨主席鄭麗文今天表示，盧秀燕表達的也是大家眾所周知「應該不只有3800億元」，但後續資料到目前為止仍不可得知，身為在野黨真的很為難，也希望政府開誠布公說明。

鄭麗文今舉行記者會宣布將訪問中國大陸。被問及軍購黨版與盧秀燕主張不同，鄭麗文說，她與盧秀燕姐妹情，兩人溝通從來沒問題，盧訪美前有到中央黨部來看她，自然是全方位各方議題都有溝通，包括軍購在內。

鄭麗文說，感謝盧秀燕很辛苦到美國訪問，向美方清楚表達說明國民黨的立場。因為國民黨是在野黨，軍購涉及對外，尤其美方共同達成的具體結論與協議，照理說是國防部要負起說明的責任，將案子送到立院審查，但到目前仍語焉不詳，除了大框架與數字，內容是什麼，還是等不到執政黨的說明跟報告。

因此，鄭麗文說，國民黨只能非常有限、就所知的，美方正式公布發價書到台灣的，這也是為何黨版是「3800億＋Ｎ」的原因。這也代表國民黨不是只支持3800億元而已，未來還有正式完整的資訊，會立刻審查對美軍購部分。

鄭麗文說，盧秀燕表達的也是大家眾所周知，「應該不是只有3800億元，我們也知道，」但後續資料到目前為止仍不可得知，身為在野黨真的很為難，也希望政府開誠布公說明，因為除了對美軍購，還有商購、對台購買投資部分，更是完全不知內容為何。

鄭麗文表示，國民黨有非常完整的版本與論述，黨團大會也已開會決定黨版內容，「我們尊重黨團自主」，相信未來朝野攻防與軍購條例順利通過，是否做必要調整，都會在立法院由黨團全權負責。她也說，她對於黨版理解應該是，隨時只要美方有新的內容，立法院就可隨時啟動審查程序。