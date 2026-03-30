【重磅快評】叫急卻讓公文躺桌上 發言人猛打卓揆耳光

立法院同意行政院先行動支38項、718億元急迫性的新興計畫已25天，主計總處和立法院公文仍躺在行政院長卓榮泰的桌上，桃園市長張善政帶頭疾呼「整個台灣在等你，應趕快執行」；但行政院堅持「公決案不是法律案」，中央政府總預算須先審過才行。過去民進黨的公決案總是被徹底執行，現在藍白的公決案卻成狗吠火車，卓榮泰真是顛覆了民進黨先進們的想像？

立法院的公決案確實僅具「政治建議」或「政策指導」性質，沒有法律拘束力，行政機關不必然要全盤執行；過去立法院公決案主要是表達立法院對特定政策的立場，行政院至少會表示尊重，因為這是國會監督的一環，除非公決案與現行法律牴觸，若決議涉及修憲層次則須公民複決。

過去民進黨執政之初，對於立法院的公決案還算尊重。最著名的案例就是核四停建與復工案，這是台灣憲政史上最重要的公決案之一，民進黨首次執政後即宣布停建核四，國民黨主導通過公決案要求行政院立即復工續建核四，最終行政院與立法院達成協議，由時任行政院長的張俊雄宣布復工。

但民進黨再度執政就改絃更張，護照加註「TAIWAN」公決案就是代表作。民進黨曾多次透過立法院公決案要求行政部門更改護照封面，但屢次受阻 ，蔡英文執政時總算通過公決案，要求行政部門提升護照上「TAIWAN」的辨識度，外交部於2021年發行新版護照，公決案成了民進黨推動去中化的利器。

民進黨玩出了心得，又把矛頭指向華航，提出華航改名公決案，要求交通部研議華航更名計畫，華航果然 配合調整貨機塗裝將「CARGO」字樣結合台灣地圖，並縮小原本的名稱標誌；接著時力提出變更國徽公決案，民進黨支持通過，要求內政部針對「國徽與國民黨黨徽高度相似」研議變更，內政部隨後發布報告「建議」政黨應參考國際做法。公決案早被民進黨納入為政治操作工具箱，有效率地把政黨核心理念轉化為行政機關政策作為。

這次總預算卡關，主要癥結是行政院沒有依法編列立法院三讀通過的法律案相關預算，在野黨為替民生預算解套，月初主動通過公決案，讓行政院可以動支718億元新興計畫預算，但一直叫急喊窮的行政院這時反倒不急，公文就是出不了卓榮泰的辦公室；只是發言人提出「公決案不是法律案」的理由 ，反而在卓揆臉上打了一記響亮的耳光。

依發言人的說法，因公決案不是法律案，預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。但事實卻是，即使三讀通過的法律案，卓榮泰不副署、不執行的件數已多到「族繁不及備載」，發言人強調法律案執行的正當性，卓揆聽了不臉紅嗎？

發言人稱公決案未來審議時仍可能被刪減，具高度不確定性。其實這種情況不會發生，因為這是藍白提出的公決案，除非民進黨反對，才有可能刪減，民進黨甘冒此政治政治風險嗎？倒是發言人提到，明年度中央政府的概算即將籌編，難保日後不會出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬，如果真的有這種情況，導演不正是卓榮泰嗎？