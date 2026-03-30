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政院卡718億元預算 高虹安籲放下對立、謝國樑：市府負責到底

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新竹市長高虹安（中）今率團到基隆拜會基隆市長謝國樑（右），兩人都呼籲行政院，盡早開始執行立法院已經三讀通過的預算。記者邱瑞杰／攝影
新竹市長高虹安（中）今率團到基隆拜會基隆市長謝國樑（右），兩人都呼籲行政院，盡早開始執行立法院已經三讀通過的預算。記者邱瑞杰／攝影

立法院通過TPASS通勤月票等718億元新興計畫預算，但行政院尚未「放行」。新竹市長高虹安今呼籲行政院把所有的對立放下，民生重要預算先行。基隆市長謝國樑表示，中央不撥付款項，基市府也會負責到底。

高虹安今天帶領竹市府團隊到基市府拜會，並將實地考察基隆兒童室內樂園、特色公車站，做為竹市府施政參考。兩市團隊開會交流前，高虹安和謝國樑受訪，媒體詢問行政院未執行立法院通過先動支TPASS月票補助、生育補助與治水預算等共718億元預算，對基隆、新竹可能產生什麼影響？

高虹安說，這一些立法院通過，但行政院沒有執行的預算，對新竹市來說是滿大的一筆錢，而且不僅僅是新竹市，各個縣市都非常難用自己的縣市款來支應。

高虹安表示，面對現在的局面，竹市府盤點預算，大概可以撐一下子，但可能真的沒有辦法撐到一整年，所有重大公共預算都由市庫支出。

高虹安說，真的是呼籲行政院，對於民生重要法案，重要預算，希望能夠盡快執行。她相信縣市政府都非常希望大家能夠把所有的對立放下，民生重要的預算先行，這樣的方式才是對人民最有福利的事情。

謝國樑則是說要跟基隆市民喊話，基市府會是市民的靠山，所以請市民朋友、通勤朋友不要擔心，中央即便不撥付款項，基市府為了市民也會負責到底。

謝國樑表示，說到底這是立法院三讀通過的預算，有法律效力，所以還是誠懇的，甚至沉重的呼籲行政院，基於民生的考量， 基於通勤族的需求，盡早的開始執行立法院已經三讀通過的預算。

新竹市長高虹安（中）今率團到基隆拜會基隆市長謝國樑（右），兩人都呼籲行政院，盡早開始執行立法院已經三讀通過的預算。記者邱瑞杰／攝影
新竹市長高虹安（中）今率團到基隆拜會基隆市長謝國樑（右），兩人都呼籲行政院，盡早開始執行立法院已經三讀通過的預算。記者邱瑞杰／攝影

新竹 新興計畫 基隆

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