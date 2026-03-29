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新興計畫預算就差卓揆一個簽字 藍委齊轟：「賴皮」到何時？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院遲未執行718億元的新興計畫預算，當中包含攸關廣大通勤族群TPASS通勤月票的預算。圖／聯合報系資料照片
行政院遲未執行718億元的新興計畫預算，當中包含攸關廣大通勤族群TPASS通勤月票的預算。圖／聯合報系資料照片

行政院遲未執行718億元的新興計畫預算，引發爭議，國民黨立委洪孟楷直呼「請以民生為念，勿把善意當惡意」，如今就只差行政院長卓榮泰一個簽字就可執行，大家都在等；國民黨立委王鴻薇也批，到底要「賴皮」到什麼時候？未來若真損及人民權利及財產權益，就不要推給藍白不審預算。

新興計畫預算在行政院卡關，全台TPASS通勤月票補助款遲未到位，各縣市政府被迫代墊數億元，財政壓力瀕臨極限，多數縣市預估經費僅能支撐至五、六月。

國民黨立委洪孟楷直呼「請以民生為念，勿把善意當惡意！」新興計畫預算已經立院三讀可動支，如今公文就放在行政院長卓榮泰的桌上，只差一個簽字，就能立即上路，大家都在等。

洪孟楷表示，政府口口聲聲說預算重要、民生優先，但卓揆卻選擇按兵不動，所謂「重視」真的非常諷刺，如果連在野陣營釋出的善意與彈性都不願意接球，肉票綁架整體總預算審查，刻意模糊焦點、製造對立，那問題就很清楚了，「不是不能做，而是不想做。」

國民黨立委王鴻薇也說，卓榮泰為朝野對立、跟立院叫板，把新興預算直接卡關，這當中包含廣大通勤族所需TPASS以及育兒津貼，還有相關治水預算。

王鴻薇抨擊，回顧行政院及民進黨過去還鋪天搶地說多重要，結果現在立院通過相關預算，卓榮泰一個人卻不肯執行，行政院到底要「賴皮」到什麼時候？未來若真的發生這些損及人民權利、生命財產權益的回力鏢，行政院、卓榮泰，甚至整個賴政府，應該負完全的責任，不要再推給藍白不審預算。

行政院長 新興計畫 王鴻薇

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