柯文哲籲給台灣希望 民進黨盼在野勿癱瘓民生國防預算

台灣民眾黨今天在凱道集會聲援創黨主席柯文哲，民主進步黨發言人李坤城表示，希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。

民眾黨今天下午號召群眾上凱道集結聲援柯文哲，柯文哲在開講時表示，台灣要擺脫藍綠惡鬥就應該要有新政治，在這個困難時刻，他懇請大家參加民眾黨，一起努力給台灣希望。

民進黨晚間發布新聞稿，李坤城表示，有關司法個案基於尊重司法，民進黨不多做評論，然而對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服。

李坤城強調，希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。

李坤城表示，台灣民眾黨作為在國會擁有8席立委的在野黨，應負起相應責任。眼前國際民主盟友高度關切、也是台灣最急迫的「國防特別預算條例」，至今仍幾無共識，被在野黨刻意延宕審查。

他指出，更遑論攸關民生福利與重大建設的今年度中央政府總預算，仍被在野黨擋在門外長達213天，「難道這就是台灣民眾黨口口聲聲的苦民所苦、與人民站在一起嗎？」

李坤城強調，希望民眾黨能珍惜今天可以享有集會發言的權利與自由，因為這是無數民主前輩所爭取來的民主資產。若真心為台灣民主著想，就應該團結對外，勇敢向境外威權勢力的侵擾與魔爪說「不」，更不該用「戰」的方式，來破壞國家團結與社會和諧。