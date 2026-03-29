洪孟楷質疑行政院延宕預算 指TPASS等補助恐受影響

國民黨立委洪孟楷今透過臉書指出，總額718億元的新興計畫預算已由立法院三讀通過，主計總處也認定可動支，目前僅差行政院長卓榮泰簽字即可上路，但相關公文仍停留在行政院，質疑「為什麼還在拖？」並批評政府口稱重視民生，實際卻按兵不動。

洪孟楷表示，該筆預算涉及TPASS通勤補助、治水工程及生育補助等民生項目，攸關民眾日常生活，在野陣營此次已優先將相關項目納入處理，形容是「釋出最大善意」，希望避免行政院先前漏編預算影響民眾權益。

他指出，立法院已完成程序，主計總處也認定預算可用，但目前僅差行政院長簽核，「718億不是不能用，而是不想為人民使用」，質疑行政院將預算作為政治攻防籌碼，刻意延宕執行。

洪孟楷並提到，若後續出現TPASS補助延宕、通勤族權益受損，或治水工程延誤、生育補助未到位等情形，責任應由行政院承擔，因相關預算「卡在卓揆辦公室」。

洪孟楷表示，當相關程序均已完成，僅剩行政院簽核仍未執行，「卡住的不只是預算，而是政府政治攻防的算計」，呼籲行政院儘速核定，避免影響民生。