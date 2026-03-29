快訊

準備應對「進一步升級」 美國密謀進攻…伊朗國會議長：等美軍從地面進入伊朗

上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哽咽：做得不夠多不夠快…很愧疚

女星「如何呢、又能怎」翻唱李白爆紅 李榮浩怒撕強行侵權：你是來報仇的嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政籲速執行718億預算遭綠圍攻 桃市府：壓公文掐預算還有理？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（圖）呼籲行政院長卓榮泰盡速執行718億元新興計畫，遭行政院及民進黨民代抨擊。市府今回應，民進黨民代氣急敗壞，只是證明連壓公文卡預算也能合理化。本報資料照片
桃園市長張善政（圖）呼籲行政院長卓榮泰盡速執行718億元新興計畫，遭行政院及民進黨民代抨擊。市府今回應，民進黨民代氣急敗壞，只是證明連壓公文卡預算也能合理化。本報資料照片

桃園市長張善政近日呼籲行政院卓榮泰盡速執行立法院同意先行動支的718億元新興計畫，遭行政院及民進黨民代抨擊。市府新聞處長羅楚東今直言，立法院已同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？氣急敗壞跳出來攻擊的民進黨民代，只是證明自己連壓公文卡預算也能合理化。

立法院日前通過放行TPASS通勤月票等38項具急迫性、預算718億元的新興計畫，不過已過去3周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。張善政近日呼籲卓榮泰盡速讓718億元新興計畫上路，「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行。」結果引發綠營民代和行政院發言人李慧芝回擊。

羅楚東今強調，以TPASS通勤月票為例，相關經費並非不能動支，而是中央自己壓住不處理，張善政身為地方首長，當然要呼籲卓榮泰依法執行，「中央若真心在乎民生，就不該一面說預算重要，一面又把已獲同意動支的案件壓著不辦。」

國民黨桃園市議員凌濤今也批評，新興預算優先、其他預算可比照往例規模，民進黨連基本預算邏輯都要扯，是低估市民智慧。

凌濤表示，李慧芝不需要問張善政，反而應該先去問問參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，新北同樣有大量通勤人口，面對明明可以先行動支的費用，蘇巧慧是否支持卓榮泰把公文壓住、不讓預算執行？「若蘇巧慧支持也沒問題，他可以協助宣揚蘇巧慧的立場。」

卓榮泰 張善政 立法院 行政院

延伸閱讀

115年度總預算未審、116將開編 李慧芝：難道要兩年都未完成審議？

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

相關新聞

行政院：立院213天未審總預算 只靠718億新興預算就足以因應？

行政院發言人李慧芝29日表示，今天是行政院把今年度中央政府總預算送到立法院審議的第213天，但很遺憾的是，至今仍尚未審議。而根據預算法規定，明年度中央政府的概算即將開始籌編，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？難道整個台灣只靠38項新興計畫718億元就足以因應嗎？

張善政籲速執行718億預算遭綠圍攻 桃市府：壓公文掐預算還有理？

桃園市長張善政近日呼籲行政院長卓榮泰盡速執行立法院同意先行動支的718億元新興計畫，遭行政院及民進黨民代抨擊。市府新聞處長羅楚東今直言，立法院已同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？氣急敗壞跳出來攻擊的民進黨民代，只是證明自己連壓公文卡預算也能合理化。

【總編開箱】自喊急又踩煞車 卓內閣預算治理陷矛盾

行政院不執行立法院通過的718億元新興計畫動支案，這個迴力鏢最後很可能射回自己身上。畢竟當初高喊急迫、以民生與施政需求為由，要求預算盡速通過的是民進黨政府，如今一些預算取得立法院同意後，卻選擇按兵不動，反而讓政策陷入停滯，難免引發外界質疑。

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

立法院同意先動支卅八項重大新興計畫，但行政院卻堅持不動。東吳大學教授蘇子喬認為，雖然正本清源之道，還是朝野應盡快審議總預算案，只是在朝野明顯對立下，行政院很容易被解讀是政治對抗動作。台北大學教授劉嘉薇指出，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。