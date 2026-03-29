張善政籲速執行718億預算遭綠圍攻 桃市府：壓公文掐預算還有理？

桃園市長張善政近日呼籲行政院長卓榮泰盡速執行立法院同意先行動支的718億元新興計畫，遭行政院及民進黨民代抨擊。市府新聞處長羅楚東今直言，立法院已同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？氣急敗壞跳出來攻擊的民進黨民代，只是證明自己連壓公文卡預算也能合理化。

立法院日前通過放行TPASS通勤月票等38項具急迫性、預算718億元的新興計畫，不過已過去3周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。張善政近日呼籲卓榮泰盡速讓718億元新興計畫上路，「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行。」結果引發綠營民代和行政院發言人李慧芝回擊。

羅楚東今強調，以TPASS通勤月票為例，相關經費並非不能動支，而是中央自己壓住不處理，張善政身為地方首長，當然要呼籲卓榮泰依法執行，「中央若真心在乎民生，就不該一面說預算重要，一面又把已獲同意動支的案件壓著不辦。」

國民黨桃園市議員凌濤今也批評，新興預算優先、其他預算可比照往例規模，民進黨連基本預算邏輯都要扯，是低估市民智慧。

凌濤表示，李慧芝不需要問張善政，反而應該先去問問參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，新北同樣有大量通勤人口，面對明明可以先行動支的費用，蘇巧慧是否支持卓榮泰把公文壓住、不讓預算執行？「若蘇巧慧支持也沒問題，他可以協助宣揚蘇巧慧的立場。」