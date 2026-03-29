快訊

油價狂飆撐不住！他想拿大桶子囤汽油 網嚇：恐爆炸還違法

長庚男大生遭輾重傷！三重客運總經理當面致歉 認未落實「1安全操作」

直播／民眾黨329「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員、還有20藍委助陣

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院：立院213天未審總預算 只靠718億新興預算就足以因應？

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人李慧芝29日表示，今天是行政院把今年度中央政府總預算送到立法院審議的第213天，但很遺憾的是，至今仍尚未審議。而根據預算法規定，明年度中央政府的概算即將開始籌編，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？難道整個台灣只靠38項新興計畫718億元就足以因應嗎？

立法院6日同意行政院先行動支38項具急迫性的新興計畫，總金額約718億元，其中包含TPASS通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。

李慧芝指出，當前中東情勢動盪，民生物資與原物料仰賴政府即時調度；同時西半部降雨量也創75年新低，極端氣候為台灣帶來嚴峻挑戰。無論是穩定物價、確保供應，還是防災應變，都需要總預算作為後盾。若預算遲未審查通過，災損金與第二預備金都無法動支，難道整個台灣只靠718億元就足以因應嗎？

李慧芝表示，以桃園市為例，目前卡關的不只是TPASS而已，還包括桃園鄉親引頸期盼的鐵路地下化，當中有新增預算54億元等重大建設。同時，桃園市正推動AI城市與AI治理，但全國科技預算至今仍未審議，地方與中央發展都受到影響，難道自稱科技市長的張善政市長能夠接受嗎？更遑論張市長也曾擔任行政院院長，應該更能理解總預算對政府施政的重要性。

李慧芝強調，3兆350億的國家政府總預算是整套計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，立法院此次割裂動支718億，只佔了整體總預算約2%；換言之，仍有98%的預算被丟包。她說，根據立法院職權行使法第7條，預算案需要經過三讀的法律程序，同意動支不等於預算審議完成，而不論是桃園，還是整個台灣，都需要完整、及時通過的中央政府總預算，地方首長應正視問題，積極與地方立委溝通，儘速完成審議，不要再延誤國家建設、影響對人民的基本照顧。

張善政 新興計畫 第二預備金

延伸閱讀

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

相關新聞

行政院：立院213天未審總預算 只靠718億新興預算就足以因應？

行政院發言人李慧芝29日表示，今天是行政院把今年度中央政府總預算送到立法院審議的第213天，但很遺憾的是，至今仍尚未審議。而根據預算法規定，明年度中央政府的概算即將開始籌編，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？難道整個台灣只靠38項新興計畫718億元就足以因應嗎？

【總編開箱】自喊急又踩煞車 卓內閣預算治理陷矛盾

行政院不執行立法院通過的718億元新興計畫動支案，這個迴力鏢最後很可能射回自己身上。畢竟當初高喊急迫、以民生與施政需求為由，要求預算盡速通過的是民進黨政府，如今一些預算取得立法院同意後，卻選擇按兵不動，反而讓政策陷入停滯，難免引發外界質疑。

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

立法院同意先動支卅八項重大新興計畫，但行政院卻堅持不動。東吳大學教授蘇子喬認為，雖然正本清源之道，還是朝野應盡快審議總預算案，只是在朝野明顯對立下，行政院很容易被解讀是政治對抗動作。台北大學教授劉嘉薇指出，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫。

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

立法院六日同意行政院先行動支卅八項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。